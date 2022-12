Alex Belli e Delia Duran, il dispiacere per un figlio che non arriva

Alex Belli e Delia Duran rivelano che ci stanno provando da tanto tempo ma un figlio non arriva

Alex Belli e Delia Duran hanno più volte confidato il desiderio di volere un figlio ma il sogno non si è ancora realizzato. Ne parla ancora una volta e lo fanno tra le pagine della rivista Nuovo, lo raccontano ancora perché è passato altro tempo e la paura di Alex Belli e Delia Duran è la stessa di tante altre coppie. Questa volta non parlano di amore libero ma della voglia di costruire una famiglia, di diventare genitori, si sentono pronti da tempo e spiegano che ci stanno provando ma che un figlio non arriva. Una coppia che abbiamo visto in più reality e che non teme le critiche, dopo il GF Vip hanno capito che vogliono restare insieme e al settimanale di gossip svelano il peso che sentono, la paura, i consigli del ginecologo.

Alex Belli e Delia Duran provano da un anno ad avere un figlio

Ci stanno provando da un anno, usano queste parole per raccontare a Nuovo che iniziano a pensare che stanno avendo qualche difficoltà di troppo. “Non è facile perché abbiamo qualche difficoltà, ma per ora vorremmo che il lieto evento arrivasse in modo naturale. Il desiderio di diventare mamma per me è sempre stato fortissimo” è Delia a parlare per prima, è lei che sente forse più forte il desiderio di diventare mamma ma anche la paura che un figlio non arrivi. Hanno ovviamente un ginecologo e altri medici da cui sono seguiti ma per il momento non vogliono pensare ad un aiuto che invece ha realizzato il desiderio di tantissime coppie.

Prima un figlio e poi forse il matrimonio, Delia Duran sta ancora aspettando il divorzio ma anche Alex Belli è stato sposato, con la bellissima Katarina Raniakova, quindi chissà se davvero avranno voglia di dire quel sì per sempre, considerando anche come vivono la coppia, così aperta.