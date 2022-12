Dopo le accuse, il carcere, l'ex marito di Guendalina Tavassi torna sui social e ha qualcosa da dire

Umberto D’Aponte, l’ex marito di Gunedalina Tavassi, torna sui social, è a casa della sorella ed è con Mery che pubblica una dopo l’altra le nuove storie Instagram. Sorrisi, risate, battute, Umberto che è già stanco di sentire i nipotini che fanno i capricci ma la sorella lo guarda e scoppiano a ridere. Non dicono nulla del periodo che lui ha passato in carcere, delle denunce da parte di Guendalina Tavassi, tutte le accuse. Lo scorso settembre lei ha testimoniato in tribunale contro il padre dei suoi figli, ha parlato di tradimenti e maltrattamenti ma adesso sembra che anche per lui sia tornato il sorriso. CI auguriamo che l’ex coppia abbia già sistemato tutto, che chi ha sbagliato ha capito ma sono argomenti così delicati. Umberto D’Aponte desidera ripartire dalla sua famiglia, dai figli, Guendalina Tavassi con i suoi figli è sempre stata presente.

Umberto D’Aponte torna con un messaggio

A fine estate era apparso sui social per poi sparire di nuovo ma adesso sembra abbia intenzione di raccontarsi e di essere sempre presente con i suoi follower. “Nella vita ci sono cose che ti cerchi e altre che ti vengono a cercare. Non le hai scelte e nemmeno le vorresti, ma arrivano e dopo non sei più uguale – scrive – A quel punto le soluzioni sono due: o scappi cercando di lasciartele alle spalle o ti fermi e le affronti. Qualsiasi soluzione tu scelga ti cambia, e tu hai solo la possibilità di scegliere se in bene o in male”. Evidentemente ognuno resta convinto di non avere sbagliato e solo Guendalina e Umberto conosco la verità.

D’Aponte ringrazia chi gli è rimasto vicino e chi ha continuato a scrivergli messaggi, ammette di essere molto emozionato. Guendalina Tavassi resta in silenzio, si prepara per il Natale, non dice nulla sul padre dei suoi figli più piccoli.