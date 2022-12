Il matrimonio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, arrivano data, location e invitati

La data e tutti i dettagli del matrimonio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: nozze faraoniche

Arriva la data del matrimonio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. La coppia ha da poco avuto un figlio ma la proposta di matrimonio il calciatore l’aveva già fatta. Era agosto e Chiara Nasti mostrava felice l’anello, tre mesi dopo è diventata mamma del suo Thiago. Tra polemiche e attacchi l’influencer oggi si rende conto di quanto sia difficile essere mamma, è stanca ma allo stesso tempo piena di entusiasmo perché ha il suo matrimonio da organizzare. Si parla di nozze faraoniche e la data la svela la rivista Chi. Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sposeranno il 20 giugno. Il settimanale di gossip anticipa anche i dettagli, dalla location scelta al numero di invitati.

Chiara Nasti organizza il suo matrimonio

Saranno mesi emozionanti per la Nasti che non vede l’ora di diventare la signora Zaccagni e di realizzare i suoi desideri. Il calciatore pazzo della madre di suo figlio di certo le lascerà fare tutte le scelte. Ed ecco i primi dettagli di un matrimonio che arriverà un giorno prima dell’estate. La location scelta è Villa Miani, una meravigliosa dimora storica che regala ai suoi ospiti la vista su Roma. Circa 200 invitati e una cerimonia che immaginiamo farà parlare per settimane. Tutto ovviamente finirà sui social, Chiara Nasti ha intenzione di certo di condividere tutto con i suoi follower.

24 anni ed è già mamma e pronta per le nozze ma ha ammesso di essere molto stanca, che il suo Thiago la impegna tantissimo, che l’allattamento le toglie l’energia, come succede a tutte le mamme. Tra le storie di Instagram si mostra sempre di corsa e sempre attenta al suo piccolino.

Come sarà il suo matrimonio? Sontuoso come il gender reveal del suo primo figlio o più intimo, con più attenzione alle emozioni? I fan attendono di scoprire gli altri dettagli e anche le spose del prossimo anno magari per copiare qualche idea della giovane influencer.