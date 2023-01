Ilary Blasi, la sua notte di luna piena con Bastian è speciale

Una vacanza super lusso per Ilary Blasi ma lei mostra solo la felicità della sua notte di luna piena con Bastian

E’ a dir poco una vacanza lussuosa e romantica quella che Ilary Blasi sta vivendo con Bastian Muller, il suo nuovo compagno. La coppia è in Thailandia ma Ilary Blasi più del lusso mostra tutta la felicità di vivere una notte di luna piena speciale. Non aveva mai vissuto niente del genere, il Full Moon Party è una delle feste più famose sull’isola di Koh Pha Ngan, viene celebrata la notte di luna di piena, sulla spiaggia, ed è la luna più bella del mondo. E’ una festa che si ripete ormai da tanto tempo, una festa che capita una volta al mese, le date vengono pubblicate in anticipo e Ilary Blasi non poteva perdersi uno spettacolo del genere, così romantico, così speciale, come scrive lei pubblicando le foto di una note meravigliosa.

Ilary Blasi in Thailandia con il nuovo compagno

Non solo romanticismo ma anche lusso e il gossip va alla ricerca dei prezzi del lussuoso W hotel di Koh Samui. Si parte dai 600 euro al giorno della villa con piscina privata vista mare e si arriva ai 4400 euro al girono del maxi cottage che regala tutta la privacy che si desidera. Ovviamente pranzi, cene e attività sono esclusi. Ed è qui che Ilary Blasi e Sebastian Muller stanno trascorrendo i loro ultimi giorni di vacanza.

E’ un soggiorno meraviglioso e sembra che Ilary Blasi lo stia vivendo come desiderava, con la persona giusta. Quei puntini sospensivi che anticipano due parole “così speciale”. Mentre mostra lo straordinario spettacolo di fuochi d’artificio e luna piena sulla spiaggia piena di persone che ammirano quel cielo. “così speciale” la festa per la luna piena, la prima del 2023 o quelle parole sono per il suo nuovo amore?

Anche Francesco Totti sta vivendo una meravigliosa vacanza con la sua nuova famiglia allargata ma per lui sembra ci sia qualche problemino da risolvere.