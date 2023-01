Tra Totti e Ilary Blasi salta tutto ed inizia la vera guerra?

Sembra che dopo le vacanze di Francesco Totti e Ilary Blasi tra loro sia sempre peggio

Il Natale non ha portato niente di buono per Francesco Totti e Ilary Blasi. Sembra che i legali di entrambi sperassero in un accordo, ci stavano lavorando da tempo, forse da quando Totti dopo l’intervista al Corriere della Sera disse che avrebbe fatto di tutto per sistemare al meglio le cose con Ilary Blasi, anche se gli sarebbe costato molto caro. La cronaca rosa ha fatto appena in tempo ad annunciare la data della prima udienza per la separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti che già arrivano voci su un accordo saltato, anzi, sembra sia saltato tutto. Dopo le lunghe vacanze di entrambi, Totti con Noemi Bocchi e i figli; Ilary con il suo nuovo compagno, Bastian Muller, non sono riusciti a raggiungere un accordo per la separazione consensuale. La motivazione sarebbe chiara o almeno così riporta il gossip.

Francesco Totti e Ilary Blasi, arrivano altri problemi

Nuove bufere sulla separazione che dalla scorsa estate sta facendo spettegolare tutti. Sembra che i nuovi problemi, ciò che in parte avrebbe fatto saltare l’accordo, sia la nuova vicenda che riguarda l’ex capitano della Roma. E’ il settimanale Oggi a riportare che le motivazioni del mancato accordo sarebbero diverse, certo senza conferme, ma che quella legata alle segnalazioni fatte dalla banca all’Antiriciclaggio in merito ad alcuni bonifici Totti, sarebbe la peggiore.

Quindi, l’udienza del 14 marzo 2023, la prima per l’ex coppia, potrebbe concludersi con un nulla di fatto. Questo potrebbe significare che per l’ex coppia la battaglia legale potrebbe essere molto più lunga del previsto. Se in un primo momento sembra che Totti avesse ceduto per evitare la guerra, adesso più che mai sembra che Ilary Blasi non abbia alcuna intenzione di abbassare la testa e di cedere. Ovviamente come sempre non arriva nemmeno una parola dai due protagonisti, nessuna conferma, nessuna smentita.