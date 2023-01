Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: adesso raccontato tutto gli albergatori in montagna

Che cosa è successo in vacanza tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi? Lo raccontano gli albergatori

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno trascorso tutte le vacanze di Natale e Capodanno insieme. E’ dal compleanno della primogenita che fanno di tutto per smentire il loro ritorno, che continuano a lasciare intendere che non sono più una coppia ma una famiglia, che hanno cercato un equilibrio e che lo stanno trovando un po’ alla volta. Anche Vittorio Feltri, testimone di nozze di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ha rilasciato un’intervista in cui parlava della coppia come ex e vedendo impossibile o comunque molto complicato il ritorno come marito e moglie. Adesso parlano gli albergatori, i ristoratori che hanno osservato Tomaso e Michelle per ben due settimane. Insieme in montagna, sulla neve, con le figlie Sole e Celeste, con i loro amati cani, con gli amici, Serena Autieri e altri. Tutti fanno scudo intorno a Michelle e Tomaso, anche loro due continuano a fare molta attenzione nei loro slanci d’affetto ma chi ha visto adesso racconta tutto.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, la verità in vacanza

Tra un gossip e l’altro non si capisce nulla se Michelle e Tomaso sono tornati insieme. Sono stati pizzicati insieme così tante volte, dalla cena al Trussardi alle vacanze in montagna. Ma molto ha mostrato anche Michelle Hunziker, come la cena di Natale a casa della famiglia di Tomaso Trussardi e poi tutte le storie in montagna, sulla neve, E’ la rivista Gente a svelare cosa hanno raccontato albergatori e ristoratori che li hanno visti a San Cassiano in Alta Badia.

Due settimane sulla neve, anche i camerieri ne hanno parlato con il settimanale di gossip. Ognuno ha visto qualcosa e tutti pensano che in realtà la conduttrice e l’imprenditore sono di nuovo una coppia. Hanno visto che lui ha più volte cercato il contatto, slanci per baciarla, coccolarla, mentre la Hunziker era più attenta. Il gossip è certo, chi ha visto pensa che ci stanno riprovando ma che è anche giusto che loro non lo dicano. E’ un momento delicato per la loro famiglia, per il loro amore.