La stoccata di Piqué contro Shakira è la risposta alla sua canzone

Botta e risposta in pubblico tra Gerard Piqué e Shakira. I due ex non fanno complimenti

Anche Shakira e Piqué danno modo al gossip di riempire le pagine delle riviste e dopo l’ultima canzone dell’artista colombiana ecco anche la risposta del padre dei suoi figli. Gerard Piqué come tutti nelle ultime ore deve avere ascoltato il brano in questione, un vero attacco dalla prima all’ultima parola a lui alla sua giovane fidanzata. Shakira si è definita una Ferrari, un Rolex, l’altra è una Twingo, un Casio. A noi fa sorridere tutto questo ma si tratta di vita reale e lo è anche la risposta del calciatore. Shakira ha accusato l’ex di averla tradita ma sappiamo bene che i pettegolezzi dicono anche altro. Tutto è finito nella cronaca rosa ma più di tutto adesso c’è il brano di Shakira che sta diventando un vero inno delle persone tradite.

Il brano di Shakira e la risposta di Piquè

“Siete così strani che non riesco nemmeno a distinguervi. Io valgo due 22… Hai scambiato una Ferrari con una Twingo – ma anche – Hai scambiato un Rolex con un Casio. Stai andando veloce, rallenta” canta Shakira.

Piqué non ha fatto attendere a lungo per la sua risposta. Quel paragone su un orologio di lusso e l’altro ben più economico non è andato giù al calciatore che in una diretta su Twich ha parlato del suo nuovo progetto, la King League, e ha anche annunciato che la Casio è il nuovo sponsor del torneo. Non può essere una coincidenza e Piqué ha infatti aggiunto con il sorriso: “Questo orologio è per la vita”. Un messaggio che non va solo allo sponsor ma alla sua ex compagna. Cosa accadrà adesso? Come sempre continueremo a seguire l’ex coppia come tutte le altre che in ogni modo continuano a far spettegolare.