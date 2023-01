Noemi Bocchi si rilassa in spiaggia con le mogli degli ex calciatori

Noemi Bocchi, la nuova compagna di Francesco Totti, rilassata in spiaggia con le mogli degli ex calciatori

Finite le vacanze di Capodanno per Francesco Totti e Noemi Bocchi è arrivato il viaggio negli Emirati Arabi Uniti. Per la nuova compagna di Totti una nuova vita da wag. Noemi Bocchi ha fatto in tempo a cambiare i bagagli ed è partita con l’ex capitano della Roma che ha preso parte al Footgolf Tournament insieme ad altri ex calciatori. Si è così ritrovata nella cerchia delle wags, si è ritrovata con le altre mogli degli ex calciatori prendendo il posto che prima era di Ilary Blas. Adesso lei è Lady Totti e non si nasconde più, sui social posa disinvolta, si lascia andare alle linguacce, rivolte chissà a chi, forse a nessuno in particolare. Noemi Bocchi ha così trascorso le sue giornate in totale relax, come in una vacanza infinita si è divisa tra il sole da prendere in spiaggia con le nuove amiche e le partite di padel. Di sera non sono mancate le serate eleganti.

Noemi Bocchi sotto il sole di Dubai

Dopo Miami arrivano gli scatti sotto il sole di Bubai. Nella stessa ricca città Totti e Noemi avevano già debuttato con relativo red carpet, adesso il tutto è più rilassato, occhi meno puntati su loro, anzi sono Noemi e le altre mogli a pubblicare le foto.

L’affiatamento tra le mogli delle ex glorie del calcio è evidente, oltre a Noemi Bocchi ci sono anche Benedetta Balleggi, che è la moglie di Luca Antonini, Alessia Serafini che è sposata con Christian Zaccardo, Barbara Puccetti che è la moglie di Dario Marcolin.

Tutto fila liscio per Francesco Totti e Noemi Bocchi che hanno creato la loro bellissima famiglia allargata. Sono appena tornati dalla crociera super lusso, una vacanza organizzata tutti insieme, amici inclusi. Il 14 marzo invece Ilary Blasi e Totti si preparano per la prima udienza, per la separazione, anche se sembra che vogliano sistemare tutto prima con una consensuale.