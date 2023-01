Bianca Atzei è diventata mamma, Stefano Corti pubblica la foto dell’amore

Bianca Atzei è diventata mamma, l'annuncio della nascita del figlio è dolcissimo

E’ dolcissimo l’annuncio di Bianca Atzei e Stefano Corti. Bianca Atzei è diventata mamma, è nato il figlio così tanto atteso dalla cantante e dal suo compagno. Una foto meravigliosa annuncia che è nato il figlio di Bianca Atzei e le parole che accompagnano lo scatto sono pochissime, le più semplici. “Finalmente” scrive la coppia aggiungendo il nome già noto del piccolino, Noa Alexander, e la data, quel 18 gennaio 2023 che ricorderanno per sempre. E’ una foto che fa sognare quella di Bianca Atzei con gli occhi chiusi subito dopo il parto, stremata ma felice, stringe tra le braccia il suo piccolino. Stefano Corti è accanto a lei, è rimasto con lei tutto il tempo, ha assistito al parto. C’è tutto il profumo dell’amore nello scatto di Bianca Atzei e Stefano Corti con il loro figlio appena nato.

Bianca Atzei è nato il figlio che ha tanto desiderato

Non sono state semplici le ultime settimane di gravidanza di Bianca Atzei, ha temuto davvero per la sua salute ma soprattutto per suo figlio. E’ stata ricoverata, un’infezione e poi la polmonite, sempre monitorata ma il piccolo Noa Alexander non ha mai avuto problemi, è sempre stato fortissimo. Adesso è solo il momento della gioia, quello delle congratulazioni, degli auguri più belli.

E’ bellissima Bianca Atzei nella foto con suo figlio in sala parto, il piccolo appoggiato sul suo seno, riscaldato dal calore della sua mamma. E’ l’immagine che chissà quante volte Bianca Atzei avrà sognato, immaginato e adesso è la realtà.

Proprio ieri la cantante sarda ha pubblicato un video in cui mostrava che aveva fatto provare al suo compagno cosa significhi avere il pancione. Un video che ha fatto impazzire tutti e ha fatto venire voglia anche alle altre mamme vip in dolce attesa di fare lo stesso. Era davvero stanca la cantante sarà, lei così piccola con un gran pancione e con le emozioni che diventavano sempre più forti, fortissimo il desiderio di avere tra le braccia il suo Noa Alexander.

Bianca Atzei ieri sera aveva capito che il momento del parto stava arrivando, ha confidato ai follower che l’aveva capito anche la sua cagnolina. Doccia e shampoo, i capelli che Stefano Corti le ha asciugato con grande cura e poi sono arrivati i dolori. Sembra sia stato un travaglio veloce, di certo Bianca Atzei presto raconterà a tutti qualcosa in più, per il momento c’è solo spazio per tutto l’amore del mondo.