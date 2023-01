Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza preparano la camera per il figlio, svela tutto Michelle

Aurora Ramazzotti cucina e Goffredo Cerza monta i mobili per la camera del figlio. E' Michelle Hunziker a mostrare tutto

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza dolcissimi iniziano a preparare la cameretta per il figlio, è lui che monta i mobili per il bebè e li sistema nella stanza della loro nuova casa. E’ Michelle Hunziker a mostrare tutto, a svelare quel momento così speciale e come sempre lei è presente, entusiasta, al settimo cielo perché sta per diventare nonna. Ieri Michelle Hunziker era a pranzo a casa di sua figlia, emozionata anche perché Aurora Ramazzotti ha imparato a cucinare. Prende un po’ in giro la sua bambina diventata grande, prende un po’ in giro anche se stessa mentre si domanda come farà da adesso in poi, come farà adesso che Aurora Ramazzotti è cresciuta e sta anche per diventare mamma. Si chiede e le chiede quando è successo che la sua cucina è diventata alta cucina. Aury sorride, mentre mette in padella la carne fa notare che dire alta cucina è davvero un insulto ai veri cuochi e che lei in realtà deve sopravvivere in qualche modo, quindi cucina.

Aurora Ramazzotti invita a pranzo mamma Michelle Hunziker

“Figlia mi cucini oggi, cosa mi cucini?”. “Sto facendo una torta salata in forno, è un esperimento vediamo come verrà. Poi ho fatto i fagiolini” e lo dice mentre fa saltare i fagiolini in padella. La Hunziker è senza parole, si chiede quando è successo tutto questo, questa trasformazione. “Come sono cambiati i tempi!” sottolinea felice Michelle che a pranzo da Aury è andata da sola, non ci sono Tomaso Trussardi e le piccole Sole e Celeste.

Un pranzetto delizioso nella nuova casa di Aurora Ramazzotti e intanto Goffredo Cerza ha già montato la culletta, il lettino, è alle prese con un altro mobile, una cassettiera. Michelle Hunziker si emoziona e mostra tutto, mostra il futuro papà che sta montando la camera del bebè. “Non mi distrarre che poi la monto al contrario” dice Goffredo e un attimo Michelle la smette con i video e si gode tutto l’amore possibile in una giornata semplice e speciale.

Già immaginiamo e attendiamo i video di Mich con il nipotino, le sue emozioni, ogni passo, perché lei ha già dato tutta la disponibilità possibile a sua figlia, desidera fare la nonna.