Carlo Verdone, le foto con Corinna non erano un fotomontaggio

Su Chi le foto di Carlo Verdone con Corinna, quindi non era un fotomontaggio, lei è la sua nuova compagna

Nessun fotomontaggio o forse quella foto di Carlo Verdone con Corinna lo era ma adesso le foto che pubblica la rivista Chi dicono che è tutto vero. Carlo Verdone ha accanto una nuova compagna, lui non lo dirà mai e allora ci pensa il gossip. I paparazzi hanno pizzicato Carlo Verdone a Sabaudia, a spasso con lei che sembra sia il suo nuovo amore o un amore non così recente. Prima la foto di Diva e Donna con la coppia sulla spiaggia ma il dubbio che ci fosse qualche ritocco a quello scatto, adesso i dubbi sembrano sparire. Pochi giorni fa è stato il settimanale Diva e Donna a lanciare il gossip su Carlo Verdone e la fidanzata, presunta fidanzata, oggi un servizio ben più ampio con la conferma di un nome importante nella vita del regista e attore.

Carlo Verdone di nuovo innamorato, adesso c’è Corinna

“L’attore e regista, 72 anni, sulla propria vita privata è sempre stato molto riservato. Ecco Verdone con il suo nuovo amore. Lei si chiama Corinna e gli ha fatto battere il cuore” e Alfonso Signorini ne parla nelle sue chicche di gossip, smentisce il fotomontaggio dei colleghi e nel suo trafiletto scrive che non c’è nessun bacio ma qualcosa di più importante.

“Niente baci, ma tanta intimità. Carlo Verdone è stato sorpreso ancora con la sua Corinna, questa volta durante una pausa della serie Vita da Carlo, che potremo vedere in streaming su Amazon Prime. I radar di Chi l’avevano già intercettata, Corinna, nel 2019, i due si era conosciuti sul set del film Posti in piedi in Paradiso del 2012” quindi solo una bella amicizia che prosegue nel tempo o Carlo Verdone e Corinna dimostrano a tutti come la vita privata può restare riservata sempre, anche dopo anni?

Per il resto dopo l’addio a Gianna Scarpelli, madre dei suoi die figli Paolo e Giulia, è davvero impossibile che Verdone ne parli in una delle sue interviste; per lui in tv e sui giornali esiste solo il cinema, il mondo dello spettacolo.