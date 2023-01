Natalia Paragoni è incinta! Andrea Zelletta presto papà: presto in 5

Dolce annuncio social per Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: stanno per diventare genitori

Proprio come nelle favole, le più belle, quelle che iniziano con una scelta, i petali di rosa rossi e una canzone d’amore in sottofondo. E’ la favola di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni che dopo essersi scelti a Uomini e Donne annunciano ai loro follower la notizia più bella. La famiglia si allarga: Natalia Paragoni è incinta. Forse la coppia avrebbe voluto aspettare qualche giorno in più prima di annunciare la bella notizia ma i rumor sui social già si rincorrevano. Non è facile coprire il pancino, non è facile mantenere il segreto quando si condivide sui social parte della propria vita. E alla fine Andrea e Natalia hanno dato il grande annuncio. Con una foto che mostra il pancino che cresce di Natalia e poche semplici parole per esprimere tutta la felicità di questo momento, la coppia nata a Uomini e Donne ha annunciato la super notizia. Grande entusiasmo da parte dei follower che adesso vogliono sapere tutto, ma proprio tutto su quello che sta succedendo nella vita di Andrea e Natalia. Una coppia giovanissima che presto accoglierà in famiglia un bebè !

Natalia Paragoni è incinta: il dolce annuncio sui social

Le parole di Natalia Paragoni sui social: “Non è stato facile nascondervi tutto quello che abbiamo passato in questi due mesi ma siamo felici di annunciarvi che è iniziato un nuovo viaggio, il più bello.

Presto in 5 ! non vediamo l’ora di condividere con voi tutte le emozioni di questa folle avventura.“

Tantissimi i commenti e gli auguri sui social. Ci sono quelli di Elisabetta Gregoraci ex vippona e collega di casa di Andrea Zelletta detto anche il comodino in quella edizione del GF VIP. Ci sono gli auguri di Rosa Perrotta e Nilufar Addati, ex protagoniste di Uomini e Donne ed ex “colleghe ” di Zelletta. E poi gli auguri di Cristina Marino, anche lei presto mamma, delle sorelle Valli. Insomma grande felicità per questo annuncio che non era inaspettato visto che da circa una settimana sui social si vocifera di questa possibile gravidanza.

E ci sono anche gli auguri di Alba Parietti che si chiede come mai “presto in 5”. Non arriveranno 3 gemelli ma Natalia e Andrea hanno due cani che fanno parte della famiglia per cui, presto, con il bebè, saranno in 5. Non possiamo che fare tanti auguri alla coppia per questa lieta novella . Congratulazioni!