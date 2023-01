Eros e Michelle Hunziker insieme in strada, lui le dedica la loro canzone e i fan sognano

Che emozione il video di stamattina a Milano con Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker che in strada hanno fatto impazzire i fan

Incontrare Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker insieme per le strade di Milano non è più così difficile. Inoltre, il cantautore abbatte le barriere e mostra un po’ della sua vita privata, con la sua ex moglie. Un video pubblicato tra le storie di Instagram ed Eros e Michelle Hunziker in un attimo fanno sognare di nuovo tutti i loro fan. L’unica a non fare il tifo per il loro ritorno insieme è la figlia, Aurora Ramazzotti, ma c’è chi è pronto a scommettere che tra la Hunziker e Ramazzotti presto potrebbe tornare l’amore di un tempo. Fortunati i fan che questa mattina hanno incontrato l’ex coppia, fortunati Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ad essere così legati dopo una meravigliosa storia d’amore, un matrimonio andato a pezzi, una figlia fantastica e un nipotino in arrivo. Il matrimonio e il ritorno con Tomaso Trussardi sembra ormai archiviato per sempre, l’imprenditore dopo Capodanno non è più apparso accanto alla madre delle sue figlie; loro non ne parlano ma ci pensa Eros Ramazzotti a riaccendere il più bello dei gossip.

Eros Ramazzotti in strada con Michelle canta Più bella cosa

“Più bella cosa non c’è, più bella cosa di te, unica come sei, immensa quando vuoi, grazie di esistere” canta subito Eros Ramazzotti riprendendo tutto con il suo telefonino. Michelle Hunziker ha un attimo di imbarazzo, non gli sembra vero che il suo ex marito stia facendo una cosa del genere, immagina già i titoli di gossip, poi ride come sempre, inizia a cantare anche lei la sua canzone, la loro canzone. La conclusione è una bella chiacchierata con i fan che hanno incontrato la coppia per le strade di Milano. A Michelle chiedono se è nato il nipotino e lei risponde orgogliosa, felice come non l’avevamo mai vista prima. “Nascerà, nascerà…” volendo intendere che voi sarà tutto meraviglioso, ancora più bello.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si incontrano spesso, da quando è finita con Trussardi il loro legame è diventato davvero speciale. Si allenano insieme, hanno di nuovo più interessi in comune e soprattutto stanno per diventare nonni. Renderanno felici anche i fan con il loro ritorno? Eros ha già detto che lei è l’amore della sua vita, la donna più importante. Attendiamo romantici il seguito.