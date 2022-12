Eros Ramazzotti, la dedica a Michelle Hunziker: “E’ il mio grande amore”

Una dedica importante quella di Eros Ramazzotti a Michelle Hunziker nella puntata di oggi di Domenica In

Dalla vita sul palco alla vita privata di Eros Ramazzotti Domenica In dedica la puntata di oggi al grande artista e nella sua storia in tv non poteva non esserci Michelle Hunziker. Mara Venier mostra il video che racconta la sua vita privata ed Eros commenta che c’è molto nella sua vita e tutto inizia con Michelle Hunziker, con la loro prima figlia, Aurora. “’Più bella cosa’ è dedicata a Michelle – e questo lo sano tutti – io l’avevo già scritta ma l’ho dedicata a lei. La canzone ha un significato ben preciso, bisogna scoprirlo ancora, dopo 30 anni. Quando siamo stati in America il regista cercava una ragazza per il video, ha visto Michelle e le ha fatto fare il video e da lì è nato tutto. Lei è il mio grande amore ed è la mamma di mia figlia e non può che essere per lei questa canzone”. Sono parole meravigliose che Eros dedica a Michelle Hunziker confermando che il loro legame oggi è meraviglioso, che l’amore si è trasformato in altro amore.

Eros Ramazzotti a Michelle Hunziker: “Grazie di esistere”

Sono le immagini di Michelle Impossible e la conduttrice era molto emozionata. Un momento bellissimo, vederli insieme ha emozionato tutti. “E’ un segno particolare che bisogna dare sempre: quando due si lasciano non è detto che devono farsi la guerra di continuo, tutti i giorni. Invece è giusto ricordarsi, è giusto dare questo input di amore e di affetto che ci sarà sempre. Anche se non ci sono figli” Eros Ramazzotti spiega perché dovrebbe essere così per tutti e non solo per lui e Michelle ma sa anche che il suo è un esempio importante.

Non è solo un esempio, Eros continuerà ad amare per sempre, ma in modo diverso, la madre di Aurora, la sua Michelle, la donna con cui pensava il matrimonio sarebbe durato per sempre. “Avere una donna accanto migliora o mette a posto e bilancia la tua vita” aveva commentato Eros in un’altra intervista riferendosi a Marica Pellegrinelli ma oggi a Domenica In ha confermato che il suo amore più grande è stato e sarà sempre Michelle.