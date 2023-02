Elisabetta Canalis ha lasciato il marito? Due indizi importanti

E' davvero finita tra Elisabetta Canalis e Brian Perri? Due gli indizi che il gossip sottolinea

E’ finita tra Elisabetta Canalis e Brian Perri? E’ finita tra la Canalis e suo marito? Il gossip da un po’ di tempo sta girando intorno alla coppia, c’è chi è certo sia finita, che il matrimonio di Elisabetta Canalis non solo sia in crisi ma che si siano anche separati. Non è la prima volta che la cronaca rosa si occupa della loro presunta separazione ma ormai sembra ci siano troppi indizi. Brian Perri e l’ex velina mora di Striscia la notizia, la più famosa tra tutte, continuano a non dire nulla, non hanno voglia di commentare. Nessuna conferma e nessuna smentita e c’è chi tira le somme immaginando che non ci sia più nulla da salvare. E’ dai social però che arriva la nuova segnalazione ed è ancora una volta Deianira Marzano a parlare della coppia, a riflettere sull’indizio che ha raccolto.

Matrimonio finito per Elisabetta Canalis e Brian Perri?

Sono due gli indizi, non solo l’assenza di foto della coppia, più che altro l’assenza di complicità, ma i più attenti hanno notato e segnalato alla Marzano che Ely Canalis non porta più la fede al dito. L’ha sempre avuta al dito ma adesso non c’è più, è davvero così? Inoltre, dicono che la Canalis non abiti più nella stessa villa, la villa che abbiamo visto più volte sui social. Dicono che le immagini, i video mostrano una casa diversa, che tutto è diverso. Quindi, Elisabetta Canalis e il marito vivono già separati da tempo? Lei è rimasta a Los Angeles, ormai da tanti anni è lì la sua vita, la sua bambina è nata lì e sta crescendo in America, anche se Skyler adora l’Italia, adora la Sardegna, come la sua mamma.

Nessuna certezza però queste sono e restano solo delle chiacchiere che non trovano nessuna conferma. Ely però è in gran forma come sempre, appare sempre presa da tante cose, dalla figlia, dagli amici, dal lavoro, da tanti progetti. E’ serena, davvero niente fa pensare che la coppia sia in crisi o che si sia lasciata, se non gli indizi che molti follower notano.