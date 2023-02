I Coma Cose si sposano altro che “addio”

Una dolce notizia da Sanremo 2023: i Coma cose si sposano

Che belle notizie che arrivano da Sanremo. Una fresca fresca che ha in parte a che fare con la musica, in parte con la cronaca rosa e la vita vera! I Coma cose si sposano. Lo hanno annunciato oggi in conferenza stampa. Come saprete, il loro brano L’addio, una delle più belle canzoni di questo Festival ( a nostro avviso un brano assolutamente da podio), parla della loro storia d’amore, di un momento di crisi che hanno affrontato, del pensiero di lasciarsi ma della decisione di voler lottare per una storia d’amore troppo importante. Un brano l’addio, che è stato scritto insieme da Francesca e Fausto. “Non siamo andati in terapia, abbiamo scritto una canzone” hanno raccontato i Coma Cose parlando del momento difficile affrontato. Si sono raccontati in musica e si sono ritrovati. E poi si, hanno deciso di sposarsi! Una lieta novella che arriva dalla conferenza stampa di cui i due cantanti, sono stati protagonisti oggi. E noi gli auguriamo ovviamente di vivere questo magico momento, magari con la ciliegina sulla torta: un podio a Sanremo 2023, sarebbe bellissimo.

I Coma Cose si sposano

E’ stata California a rivelare qualche dettaglio: “Chi l’avrebbe mai detto? Abbiamo deciso di sposarci. Ebbene sì, stavamo parlando di matrimonio e ho proposto a Fausto: “Perché non ci sposiamo davvero?” e così eccoci qui”. Francesca Mesiano, ovvero California, ha rivelato le nozze con il suo Fausto Zanardelli, ovvero Fausto Lama.

I Coma Cose freschi vincitori del premio Lunezia al Festival di Sanremo, quindi si sposano. Francesca ha anche detto che Fausto qualche giorno dopo si è presentato con un anello di fidanzamento, per la proposta ufficiale. E il cantante ha poi aggiunto: “Una volta finito il Festival di Sanremo penseremo a organizzare tutto” .

Pochi altri indizi su queste nozze, anche perchè Fausto e Francesca sono molto riservati. Quando alla coppia è stato chiesto se ci sono già notizie sulla location, hanno commentato: “Di solito non ci si sposa nella città di origine della sposa?” ha domandato Fausto Lama. In questo caso sarebbe la zona di Pordenone viste le origini di California. I due hanno anche precisato che no, non ci sarà una proposta sul palco dell’Ariston. “Non siamo i Ferragnez” hanno detto.