Rocìo Morales va a Sanremo ma Raoul Bova non la guarda, che succede?

Ha ragione chi parla di crisi tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales? Lei a Sanremo 2023 e lui non la guarda

Ieri sera tra gli ospiti di Sanremo 2023 c’era anche la bellissima Rocio Munoz Morales ma in queste ore si continua a notare l’assenza di Raoul Bova. Che siano vere le voci di crisi tra Rocio Morales e Raoul Bova di cui il gossip parla da mesi? Bellissima l’attrice spagnola è apparsa meno emozionata rispetto al passato, con Amadeus ha anche preparato una gag che è stata poco spontanea e poco apprezzata dal pubblico, ma lei bellissima, dolcissima, con il suo parlare l’italiano in modo più curato, attento, capace, era sola, senza il suo compagno. Questa volta Rocio era sola sul palco del festival di Sanremo, nessuna dichiarazione d’amore per lei che a sua volta non aveva niente da dire al padre delle sue bambine. Tutto molto professionale, Rocio Munoz Morales ormai cammina da sola con le sue gambe, era a Sanremo per promuovere un suo lavoro, il suo ritorno, ma di Raoul Bova si sono perse tutte le tracce.

Raoul Bova non ha guardato Rocio a Sanremo?

Sui social non c’è nulla. Qualcuno ci dica se Raoul Bova era magari a Sanremo nascosto per non togliere luce alla sua compagna, magari non l’abbiamo visto ma c’era. Rocio ha pubblicato sul suo profilo la sua serata sul palco, i preparativi, l’emozione, lo shooting, tutto. Raoul Bova non ha detto nulla, non ha postato nulla, nemmeno un cuore, fermo al suo “Buongiorno mamma” che vedremo in onda da mercoledì 15 febbraio su Canale 5.

Magari sono solo voci, non c’è nulla di vero nel gossip che ipotizza che Raoul Bova e Rocio Morales si sono lasciati da tempo, ma l’assenza di un qualsiasi gesto dell’attore ieri nei confronti della sua compagna appare molto strano. Sarà che siamo abituati a Luca Argentero che innamoratissimo impazzisce per sua moglie per ogni cosa che fa, ma ricordiamo anche il pettegolezzo scritto la scorsa estate da Dagospia: “Rappresentano il simbolo della coppia perfetta. Il problema è che lei non vede l’ora di sposarlo ma lui nicchia da tempo. I ben informati parlano di una crisi tra i due che durerebbe in realtà già da qualche anno e che verrebbe sapientemente occultata”. Cosa c’è di vero?