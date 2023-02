E’ dolcissimo il regalo di Chiara Ferragni ad Anna: la moglie di Gianni Morandi commossa

Tutto l'amore di Gianni Morandi per Anna e un dono speciale di Chiara Ferragni durante la finale di Sanremo 2023

La conosciamo come colei che scatta le foto. “Foto di Anna” scrive sempre Gianni Morandi sul suo profilo social quando condivide su instagram gli scatti della vita quotidiana. E Anna Dan, ieri sera, era in prima fila per sostenere Gianni Morandi durante la finale di Sanremo 2023, insieme a Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus. Anna è stata protagonista di un momento molto romantico. Ha ricevuto infatti un regalo speciale da parte di Chiara Ferragni che ha voluto ringraziarla per tutto l’affetto che le ha dimostrato in questi giorni, è stata al suo fianco e le è stata vicino in vista delle sue performance per il Festival. Conoscendo Anna e conoscendo anche Gianni Morandi, Chiara Ferragni ha capito che coppia meravigliosa sia quella che ha incontrato per caso al Festival. Ed è per questo motivo che ha deciso di fare un dono speciale ad Anna. Ha regalato alla Dan, una stola molto particolare che di certo le servirà a ricordare questo Festival, ma anche l’incontro con Gianni. “Ho recuperato una dedica che Gianni ti aveva fatto e ho deciso di far stampare la frase sulla stola che è come quella che ho indossato io” ha detto la Ferragni sul palco dell’Ariston. “Ti risposerei altre 100 volte” aveva detto Gianni Morandi a sua moglie, con una dolce dedica. Ed è proprio quella la frase che è stata scritta sulla stola che Chiara ha deciso di regalare ad Anna. Gianni Morandi commosso quasi più di Anna, ha confermato che è davvero fortunatissimo ad averla al suo fianco e tra i due, davanti a 10 milioni di spettatori, ecco il dolcissimo bacio.

Anna e Gianni Morandi: il regalo di Chiara Ferragni a Sanremo 2023

Da tempo, Gianni, 78 anni e Anna, 65 anni, formano una coppia affiatatissima. Lei è la seconda moglie del ragazzo di Monghidoro (la prima è stata Laura Efrikian). Classe 1957, Anna Dan era una dirigente di una società informatica. Si sono sposati il 10 novembre 2004, sotto la neve, con una cerimonia intima a Monghidoro, paese natale del cantante, alla quale hanno partecipato parenti e amici più stretti.

E ieri sera Anna, è stata immortalata mentre Gianni le dichiarava in mondo visione tutto il suo amore. Ecco il video