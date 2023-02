Elisabetta Gregoraci a Parigi col compagno, il figlio le manda i fiori in hotel

Elisabetta Gregoraci è a Parigi con Giulio Fratini ma le arrivano i fiori del figlio in albergo



Elisabetta Gregoraci è a Parigi con il compagno, è uno dei regali di Giulio Fratini per il compleanno appena festeggiato. L’imprenditore toscano non era alla festa di compleanno di Elisabetta Gregoraci a Monte Carlo, quella organizzata dall’ex marito, Flavio Briatore. Era ovvio immaginare che la coppia subito dopo il party avrebbe preso un altro aereo per un’altra dolce vacanza. Elisabetta Gregoraci è felicissima, per la prima volta visita anche Versailles, un’esperienza che definisce unica. Con Giulio Fratini ha modo di visitare i luoghi che scelgono con cura, forse come prima non faceva o magari non mostrava. Sono i viaggi senza suo figlio Nathan Falco, è la sua storia d’amore importante dopo la separazione da Briatore. Ma il figlio di Elisabetta Gregoraci fa una cosa particolare.

Elisabetta Gregoraci con Giulio Fratini a Parigi ma arrivano i fiori del figlio

Nathan Falco sapeva in quale albergo fossero la mamma e il suo compagno e ha pensato di fare per lei un gesto dolcissimo. Le ha fatto ricevere dei bellissimi fiori, scrivendo per lei un biglietto semplice ma che l’ha sciolta del tutto. La coppia soggiorna nell’hotel Costes ed è lì che Falco Briatore ha voluto che la sua mamma ricevesse i suoi fiori. “Mamma questi giorni sono per te…” ha scritto il figlio della Gregoraci e lei ha commentato: “Ed io mi sciolgo… NFB” aggiungendo un cuore rosso per il suo bambino che ormai sta crescendo.

Di certo ci sono già state le presentazioni in famiglia, di certo Giulio Fratini ha già incontrato il figlio di Elisabetta Gregoraci. Una dolcezza incredibile quella di Falco per la sua mamma ma magari anche quel pizzico di gelosia così ovvia e naturale. In passato più volte la showgirl e conduttrice ha spiegato che era anche per suo figlio che evitava di perdere la festa facilmente per un nuovo amore.

Chissà cosa pensa invece Flavio Briatore del nuovo amore della sua ex moglie. Il gossip ha sempre pensato che tra i due ex ci fosse una specie di accordo nel non mostrarsi in pubblico con altri compagni. Forse era solo una protezione per il figlio, fino a quando era piccolo. Adesso tutto sembra diverso, anche perché si mormora che Briatore sia innamorato di Barbra D’Urso.