Elisabetta Gregoraci: la festa di compleanno da favola è con Briatore, assente Giulio Fratini

Una vera favola la festa di compleanno do Elisabetta Gregoraci organizzata da Briatore ma senza il nuovo compagno della festeggiata

Gran festa di compleanno per Elisabetta Gregoraci ieri sera ma con lei c’era Flavio Briatore e non Giulio Fratini. E’ ancora troppo presto per il nuovo compagno di Elisabetta Gregoraci? Ancora troppo presto per partecipare ad un party a Monte Carlo e così ufficializzare del tutto la storia d’amore con Ely? La showgirl e conduttrice ha soffiato sulle 43 candeline divertendosi tutto il tempo alla festa di compleanno organizzata per lei da Briatore. Prima gli auguri di buon compleanno da Giulio Fratini, poi i regali dei fan, gli auguri del figlio Nathan Falco e infine la serata in rosa che tanto è piaciuta alla festeggiata. Elisabetta Gregoraci bellissima nel suo mini abito rosa, fiori, candele, balli sfrenati, karaoke, tante risate, foto e spettacoli, anche di magia. L’ex marito di Elisabetta Gregoraci ha organizzato per lei un vero spettacolo invitando tutti, famiglia e amici, tutti tranne uno.

Elisabetta Gregoraci festeggia il compleanno a Monte Carlo con Briatore

Giulio Fratini, il fidanzato di Elisabetta Gregoraci, è stato il primo a farle gli auguri ma anche l’unico a non essere presente alla sua festa di compleanno. Ieri sera l’imprenditore toscano non era con la famiglia della sua fidanzata, non era tra gli amici, nessuna foto insieme con la torta rosa.

Un’atmosfera magica, questo ha organizzato Briatore per l’ex moglie. Nonostante siano separati da anni il loro legame resta unico, fortissimo. Si sono lasciati 6 anni fa e per amore del figlio non hanno mai scelto di stare lontani. Vacanze insieme, feste insieme, viaggi insieme e spesso anche la cena insieme. Entrambi così presenti nella vita dell’altro, così tanto forse da impedire la presenza dei rispettivi compagni. Il gossip racconta che Briatore sia innamorato di Barbara D’Urso; mentre la relazione tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini da tempo ha trovato conferma anche da parte dei diretti interessati. Un amore forse ancora troppo timido per apparire anche a Monte Carlo in presenza di tutta la famiglia, soprattutto dell’ex marito e del figlio di Elisabetta Gregoraci. Magari adesso lei partirà con Fratini, sarà il suo regalo, lontano da tutti, romantica come sempre.