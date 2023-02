Elisabetta Gregoraci festeggia il compleanno tra regali e dediche d’amore

Oggi è il compleanno di Elisabetta Gregoraci che da ieri scarta regali e riceve dediche d'amore dal fidanzato

Elisabetta Gregoraci festeggia oggi 8 febbraio il compleanno, sommersa dai regali, dagli auguri, dalle dediche d’amore del suo fidanzato, Giulio Fratini. Elisabetta Gregoraci è felicissima, oggi compie 43 anni e si gode tutto il bello del suo mondo meraviglioso. Il primo a farle gli auguri di buon compleanno è stato Fratini, l’imprenditore che le ha rubato il cuore. L’ex compagno di Roberta Morise corteggia di continuo la Gregoraci, il loro amore sembra sia sbocciato in estate e adesso non si nascondono più, per il compleanno di Ely anche Giulio ha iniziato a pubblicare dediche d’amore, le loro foto insieme e cuori o palloncini rossi.

I regali ricevuti da Elisabetta Gregoraci

Tante torte e candeline su cui soffiare, la prima quella di suo figlio Nathan Falco, poi in ogni locale di Monte Carlo dove oggi è entrata c’era una sorpresa, tutti sapevano del suo compleanno. “Buon compleanno” scrive semplicemente Giulio Fratini ma le foto che pubblica parlano del loro amore e lei condivide tutto tra le sue storie Instagram.

Non solo cuori, ci sono anche i regali che arrivano dai brand che Elisabetta Gregoraci indossa sempre, prima tra tutte Elisabetta Franchi. Poi un pacco enorme da parte dei suoi adorati fan, un pacco pieno di tanti regali, tutti dolcissimi, tutti pensati per lei. Elisabetta Gregoraci si commuove, felice di essere così tanto amata.

Il suo grazie sui social, quello di una bambina che ogni anno adora festeggiare il suo compleanno. 43 anni e non li dimostra davvero, l’amore la rende ancora più bella. Sembra che questa volta con Giulio Fratini sia davvero la storia giusta, anche se di lui dicono che non ci si possa fidare molto, visto come è finita con Roberta Morise. Qualcuno, infatti, nota che l’imprenditore toscano fidanzato della Gregoraci ha ben in vista sul suo profilo social le foto con la conduttrice Rai, l’ex fidanzata. Mancano invece quelle con Elisabetta, perché è davvero imbarazzante vedere gli scatti con la sua ex, ma forse Elisabetta non è gelosa. Non lo è nemmeno di Flavio Briatore che sembra stia vivendo una storia speciale con Barbara D’Urso. Tutto sembra sistemato.