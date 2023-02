Clizia Incorvaia per il primo compleanno di Gabriele sceglie tanto nero: “E’ chic”

Un colore insolito per la festa di compleanno di un bambino. Clizia Incorvaia ha scelto il nero per il primo anno di suo figlio Gabriele Ciavarro

E’ davvero un colore insolito il nero per la festa di compleanno di un bambino ma Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno scelto il nero per il figlio. Primo compleanno per Gabriele Ciavarro e la sua mamma è stata molto originale nella scelta del tema. Per il party del suo Gabriele ha pensato al tema Baby Boss abbinando quindi tutto al nero. Anche gli invitati erano tutti in bianco e nero, niente celeste, rosa o i classici colori che le mamme e i papà scelgono per il più tenero e dolce dei compleanni. Una party di compleanno organizzato a Roma dove hanno partecipato famiglia e amici. Dalla Sicilia è arrivata anche la bisnonna Maria, per la gioia immensa di Clizia Incorvaia. Ovviamente in prima fila non è mancata nonna Eleonora Giorgi, questa volta non poteva non esserci il più orso della famiglia, il sempre affascinante Massimo Ciavarro. Il piccolo Boss Gabriele Ciavarro è nato il 19 febbraio 2022 e la sua mamma con la festa a tema ribadisce chi comanda in famiglia: lui.

Clizia Incorvaia e la festa di compleanno Baby Boss per Gabriele

“Auguri piccolo baby Boss… Sei tu the original” ha scritto l’influencer siciliana emozionata, felice per la famiglia che ha creato con il volto di Forum. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti al GF Vip, si sono innamorati, usciti dalla casa non si sono più lasciati. Clizia ha anche una bellissima bambina, Nina, nata dal legame con Francesco Sarcina, il leader de Le Vibrazioni.

E’ sui social ovviamente che la Incorvaia pubblica tutte le foto del party e spiega che anche se in genere il nero è un colore che non si sceglie per la festa di compleanno di un bambino per lei era la scelta giusta, perché il nero è super chic.

Così ecco tutta la famiglia, gli amici, le decorazioni, gli addobbi e la torta in nero con un po’ di bianco. Anche i regali per Gabriele sono black. Una bellissima Maserati giocattolo nera è tra i regali che al momento hanno fatto impazzire la mamma del festeggiato.

In quanti da oggi sceglieranno il nero per il compleanno dei piccoli?