Francesco Totti e Ilary Blasi sono ancora uno contro l’altro: nessun accordo

E' davvero triste ma non c'è nessun accordo tra Ilary Balsi e Francesco Totti: il divorzio sarà molto doloroso

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi va sempre peggio, in vista della prima udienza in tribunale per il divorzio non c’è nessun accordo. Sembrava che l’arrivo nella vita di Ilary Blasi di Bastian Muller avesse un po’ aiutato l’ex coppia a trovare la soluzione giusta per non litigare più, per dividere il loro patrimonio. Invece, in base a quanto avrebbero riferito gli avvocati Ilary e Totti non litigano perché in realtà non si parlano e non hanno alcuna intenzione di farlo. Quindi la conduttrice e l’ex calciatore della Roma si vedranno, si incontreranno solo il prossimo 14 marzo per la prevista udienza. Saranno lì davanti al giudice e questa volta non per la questione Rolex e borse griffate ma per dire addio per sempre al loro matrimonio continuando a non trovare il punto di incontro. E’ il Corriere della Sera a riportare le ultime su Ilary e Francesco.

Tra due mesi l’udienza per il divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti

Gli avvocati di Totti e Ilary Blasi avevano iniziato le trattative già ad agosto ma ecco cosa riporta il quotidiano: “Tra Francesco Totti e Ilary Blasi l’accordo di divorzio non si trova. Anzi, non si cerca nemmeno più. Dopo mesi di laboriose e certosine trattative cominciate ad agosto gli avvocati Antonio Conte (per lui) e Alessandro Simeone (per lei) non si parlano manco più. Nessuna incomprensione tra legali, è che non sanno più cosa dirsi”.

C’è del rancore non è finita benissimo e questo è evidente da sempre, quindi c’è la questione economica. Sembra che il patrimonio sia difficile da dividere tra i due. Francesco Totti non ha introiti fissi, Ilary continua ad avere un contratto a tanti zeri con Mediaset. C’è talmente tanto da decidere e dividere e non ultima la villa all’Eur dove lei è rimasta. Intanto, Totti vive nel super attico a Roma Nord con Noemi Bocchi. Dicono che l’ex capitano non voglia lasciare tutta la villa all’ex moglie. Non dimentichiamo che ci sono i figli, che di certo la più piccola, Isabel, resterà con la madre, ma Chanel e Cristian che hanno 16 e 17 anni potrebbero decidere altro, di restare con il papà. Quindi, niente accordo per la consensuale, Ilary Blasi e Francesco Totti proseguono la guerra; bravissimi però a tenere da parte i figli.