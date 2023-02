La settimana bianca di Francesco Totti e Noemi Bocchi la mostra Chanel

E' Chanel Totti a mostrare la vacanza sulla neve di Francesco Totti e Noemi Bocchi

Ancora una volta è Chanel Totti a mostrare le foto della vacanza di Francesco Totti e Noemi Bocchi. La figlia dell’ex calciatore della Roma e di Ilary Blasi è con il papà e la compagna in vacanza sulla neve, una settimana bianca super lusso perfetta. Le stories che Chanel Totti pubblica non lasciano dubbi, sono tutti insieme a Madonna di Campiglio, in un resort che regala atmosfere da sogno. Totti non ha ancora pubblicato nulla, assente ai funerali di Maurizio Costanzo mantiene un basso profilo. Noemi ha pubblicato il primo risveglio a Madonna di Campiglio, la neve che scende, il paesaggio che incanta, poi niente altro. Immaginiamo che nei prossimi giorni o a vacanza terminata non mancheranno i ricordi e le dediche d’amore, per il momento è Chanel a raccontare un po’ della settimana bianca della sua famiglia allargata.

Chanel Totti in vacanza con papà Francesco e Noemi Bocchi

Questa vola niente mare e sole ma il calore che regala lo chalet che Chanel mostra. La 15enne di casa Totti- Blasi è sempre più presente sui social, ormai una influencer anche se per lei non mancano le critiche, i commenti di chi con un bel po’ di invidia dice che sembra troppo grande rispetto alla sua età, che ha già fatto dei ritocchini e così via. Lei sembra più forte di tutto e tutti.

Reduce dalla fashion week la giovanissima figlia di Totti e Ilary Blasi continua tra vacanze e rispostine agli hater. “Ho sempre detto che quando arrivi a farti odiare stai facendo bene il tuo lavoro” questa la frase che ha scelto di postare ieri rispondendo così a tutti.

E’ lei il membro della famiglia che spesso svela un po’ della vita quotidiana della sua famiglia allargata, del legame sempre più forte con il suo papà e i fratelli, dell’amore immenso che ha per mamma Ilary e anche delle vacanze, come questa, sulla neve, nella splendida Madonna di Campiglio. Di certo sulla neve ci saranno anche la piccola Isabel Totti e i due figli di Noemi Bocchi. Anche per la compagna dell’ex capitano della Roma gli ultimi giorni sono stati speciali: ha parlato ai follower del suo problema di salute, della diastasi addominale, degli 8 anni trascorsi tra dubbi e paure. E’ pronta per l’intervento, forse meno ai commenti che ha ricevuto.