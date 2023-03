Per Alessia Cammarota dopo il dolore dell’aborto splende il sole: “Benvenuto quinto mese”

E' dolcissimo ma anche doloroso il racconto di Alessia Cammarota che ha rivelato di essere incinta, al quinto mese...Dopo l'aborto, la felicità

Con una sorta di favola, una delle più belle che abbia scritto per la sua famiglia, Alessia Cammarota, amatissima ex protagonista di Uomini e Donne, ha raccontato ai chi la segue da sempre con affetto, di quello che sta succedendo nella sua vita. Una splendida notizia, che arriva a poche ore dal suo 31esimo compleanno. Una notizia che lei e Aldo Palmeri hanno voluto tenere segreta il più possibile. Perchè dopo la sofferenza dell’aborto, hanno temuto che potesse succedere di nuovo, che quel piccolo miracolo potesse svanire. E invece va tutto a gonfie vele e adesso Alessia, può raccontare a tutti di quel fagiolino che sta crescendo nel suo ventre. Si vede già il pancino, ci sono le prime forme e soprattutto c’è tutta la felicità di una donna che ha affrontato un periodo difficilissimo, dopo l’aborto. E non solo per la perdita di quel bambino, che tra l’altro ha anche visto nascere. Era il solo modo per salvare la sua di vita, da mamma di altri due figli, non avrebbe potuto fare altro. “Ci hanno detto che il nostro bambino era incompatibile con la vita” ha spiegato Alessia Cammarota in lacrime nel racconto di quel momento difficile. Poi sono state dette tante cose, anche quella più dura per una donna. La consapevolezza che forse non sarebbe più stata mamma e i sensi di colpa, per quella amara verità. Ma anche tanta voglia di guardare al futuro con speranza. Una cura, tutto l’amore dei suoi figli, quello di suo marito. E poi improvvisamente, quella notizia che cambia tutto.

Alessia Cammarota è incinta: terzo figlio in arrivo per lei e Aldo

Il 2021 è stato l’anno più brutto per Alessia e Aldo, che hanno perso il loro terzo figlio. Insieme poi hanno deciso che avrebbero continuato le cure, per dare al mondo, se possibile, un altro bambino. Ma un giorno Alessia ha scoperto che c’era qualcosa che non andava. Niente ciclo, una cisti, test negativi. E quella paura che stesse succedendo di nuovo il peggio. Non sapevano Aldo e Alessia, che c’era un piccolo miracolo, che la vita aveva scritto per loro pagine diverse, pagine d’amore… “Alessia solita prassi, test e poi visita. Ma a quella visita ci arrivammo in tre, mamma, papà e quel fagiolino piccolino. Il test inaspettatamente era positivo. Lì c’era il nostro piccolo miracolino. L’abbiamo difeso, l’abbiamo nascosto a tutti e dico tutti. Ma oggi voglio urlare: benvenuto quinto mese”, ha raccontato nelle sue storie social l’ex volto di UeD, e ancora: “Il sole arriva per tutti e il mio è più splendente che mai”. Non possiamo che fare alla coppia, i nostri auguri più sinceri.