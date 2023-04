Melissa Satta risponde all’odio e agli insulti con uno scatto d’amore: lei e Matteo sorridono

Melissa Satta e Matteo Berrettini sorridono insieme: è la risposta a tutto l'odio ricevuto sui social

Si può pensare che un giocatore di tennis, tra i più forti al mondo, non porti a casa delle buone prestazioni perchè distratto da una donna? Viviamo nel 2023 eppure succede. Succede che Melissa Satta venga travolta dagli insulti social senza motivo. E Matteo Berrettini, suo attuale fidanzato, debba difendersi da chi lo accusa di essere poco concentrato per via di questa nuova relazione. L’amore semmai, aiuta, non ti fa perdere la concentrazione, soprattutto se una storia, procede nel migliore dei modi, come accade a Matteo e a Melissa Satta. Ma neppure le parole di Berrettini che ha provato a spiegare nei giorni scorsi il perchè del suo momento no, sono servite a portare un po’ di calma. I profili social della Satta continuano a essere presi di mira da utenti sessisti che la accusano di ogni cosa. Non solo. Sotto ogni foto della Satta, compaiono parole che nessuna donna dovrebbe leggere. L’ex velina va avanti e vola alto, e ieri, per rispondere a tutto l’odio che le continua a essere riversato addosso, ha risposto nel migliore dei modi. Uno scatto; una foto con Matteo, insieme sorridenti, contro chi ha tempo da perdere e sa solo insultare e provare a umiliare, senza riuscirci.

Partiamo dal più soft: “La verità è che vorremmo essere tutti al posto di Matteo…“. E poi alziamo l’asticella: “Per questo berretini oramai ha smesso col tennis meglio la satta giustamente ” . Facciamo notare che non conoscono neppure il nome del campione di tennis italiano ma si permettono di offendere lui e la Satta. Poi anche il maestro con la metafora di vita: “Meglio un giorno da Berrettini che cento da Sinner“. E via di sessismo: “Con il rovescio fa fatica, ma il dritto non lo molla mai“. Tra l’altro, commenti come questo, sono tra i più “piacciati” quelli che ricevono più like. In un mondo in cui gli uomini pensano di essere simpatici e invece sono solamente dei maschilisti, che odiano le donne e che se si trovassero di fronte una coma la Satta, non solo non si permetterebbero mai di replicare quello che hanno scritto sui social, ma si scuserebbero e diventerebbero agnellini ( come abbiamo già visto in passato con altre storie simili). “Berrettini, il viso di uno che non ha più forze. Melissa anch’io voglio provare quella sensazione di sfinimento” il vomito proprio.