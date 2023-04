Anna Tatangelo e Mattia Narducci, pranzo in spiaggia e le foto le pubblica Chi

Bellissime le foto di Anna Tatangelo e Mattia Narducci a Ostia. La rivista Chi pubblica un dolce servizio fotografico

Tornano tra le pagine della rivista Chi Anna Tatangelo e Mattia Narducci, belli e innamorati. Lontani entrambi dalle invidie proseguono la loro storia d’amore, fanno di tutto per stare insieme e il modello più di tutto per continuare a conquistare la sua fidanzata. Le foto di Anna Tatangelo e Mattia Narducci scattate a Ostia dai paparazzi, che come sempre riescono a stare sulle loro tracce, sia nelle fughe d’amore all’estero che in Italia, quando Narducci riesce a liberarsi per qualche giorno e ovviamente lo trascorre con la cantante. La primavera ha baciato anche loro che rispondono allo stesso modo, regalando ai fan e ai lettori del settimanale Chi baci e tenerezze. Sono a pranzo a Ostia, con loro ci sono alcuni amici, ma Anna Tatangelo e Mattia non si staccano mai. Se non è lui ad abbracciarla è lei che lo stringe forte.

Anna Tatangelo e il suo compagno a Ostia, le foto pubblicate su Chi

36 ani lei, 25 anni lui ma niente può fermarli. E’ la prima volta che Anna Tatangelo è così sicura di un amore, che mostra i momenti felici, anche se questa volta è il gossip a dedicare alla coppia uno splendido servizio fotografico. Dalla fuga a Parigi in cui furono beccati ad oggi è passato un po’ di tempo e adesso pizzicati ad Ostia non hanno più alcuna necessità di nascondersi.

Presentazioni già fatte, di certo Mattia avrà già conosciuto Andrea, il figlio di Anna e Gigi D’Alessio; magari avrà anche conosciuto tutta la famiglia della cantante a Sora.

“Alcuni giorni fa erano insieme a Ostia, dove hanno trascorso qualche ora in compagnia di amici e hanno pranzato nel ristorante di uno stabilimento sulla spiaggia, e se anche non avessero optato per i frutti di mare, a fare le “cozze” ci hanno pensato loro. Per dirla con un eufemismo, i due erano davvero felici di vedersi – scrive il settimanale – Tanto che a tavola, incuranti dei loro commensali e degli altri clienti, si sono lasciati andare a effusioni tra il tenero e il passionale, senza staccarsi un secondo: abbracci, baci, carezze, coccole e frasi sussurrate all’orecchio”. Lo racconta Chi, il pettegolezzo è tenerissimo. Ancora più tenero il modello che sente sempre più forte la mancanza della Tatangelo quando non sono insieme. Lettere, peluche e rose rosse, così continua a corteggiarla anche a distanza, sempre.