Mattia Narducci corteggia Anna Tatangelo nel modo più dolce, anche a distanza

Dolcissimo Mattia Narducci che non smette un attimo di corteggiare Anna Tatangelo, anche a distanza

Prosegue nel modo più dolce la storia d’amore tra Anna Tatangelo e Mattia Narducci, innamoratissimi l’uno dell’altra e forse per la prima volta la cantante ha davvero tutte le attenzioni possibili dal suo compagno. Una storia d’amore che Anna Tatangelo e Mattia Narducci hanno ufficializzato a modo loro e subito dopo avere avvistato i paparazzi a Parigi durante una delle loro fughe d’amore. Il lavoro li porta spesso distanti e la mancanza si fa sentire forte, Mattia Narducci però non smette di corteggiare la sua fidanzata e dopo avere confessato che Anna gli manca tantissimo ha pubblicato una foto di coppia bellissima. Uno scatto in bianco e nero, una foto scattata magari da un amico, loro due abbracciati al tavolo di un ristorante, sorridenti, complici, innamorati, felici. “Miss you” scrive il modello aggiungendo un piccolo panda, il simbolo della dolcezza e poi le invia il regalo più tenere.

Anna Tatangelo e Mattia Narducci

Che dolcezza Mattia Narducci che non smette di coccolare la sua fidanzata. Questa mattina la Tatangelo ha ricevuto una scatola con delle rose rosse stupende, un biglietto che non svela e un orsetto di peluche. Sono innamorati come due ragazzini alla prima cotta ed entrambi pubblicano le coccole che si scambiano, anche se questa volta sembra che il compagno di Anna Tatangelo non abbia bisogno di richieste. In passato la cantante si è più volte lamentata perché avrebbe voluto altro da Gigi D’Alessio, avrebbe voluto la favola fino alla fine, sognava il matrimonio e un secondo figlio ma il cantautore napoletano non ha mai avuto i suoi stessi desideri, salvo poi avere un altro figlio con Denise Esposito e immaginare anche che forse un giorno si sposeranno.

Anna Tatangelo ha voltato pagina con non poca sofferenza ma adesso è davvero felice, con Mattia Narducci la favola e reale bisogna adesso solo puntare a quel per sempre che la cantante desidera da sempre. Ovviamente i fan impazziscono per questa storia, per la loro storia d’amore che sembrano entrambi pronti a raccontare anche sui social dopo chissà quanti mesi di silenzio e incontri di nascosto per non farsi beccare dai paparazzi.