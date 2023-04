Francesco Oppini: cena di compleanno con famiglia allargata, Alba Parietti ha presentato Fabio anche all’ex marito

Francesco Oppini ha festeggiato il compleanno con la sua famiglia allargata in un noto locale di Roma

Oggi Francesco Oppini festeggia il compleanno, 41 anni, ma già ieri sera ha spento le candeline sulla prima torta in compagnia della sua famiglia allargata. Tutti al Jackie O’ di Roma per una cena che Alba Parietti aveva già annunciato. Il compleanno di Francesco Oppini è stata infatti l’occasione per presentare Fabio, il suo compagno, all’ex marito, Franco Oppini. Erano quindi in cinque al tavolo, la bellissima famiglia allargata dell’ex vippone e attuale affetto stabile di Oggi è un altro giorno. Per ovvia scaramanzia tutti hanno atteso la mezzanotte prima di fare gli auguri al festeggiato. Al momento della torta c’era anche la fidanzata di Francesco in videochiamata per augurarli un meraviglioso anno.

La famiglia allargata di Alba Parietti e Oppini

Un grande esempio di famiglia allargata che continua a restare unita nonostante Francesco Oppini sia ormai grandicello e tra Alba Parietti e Franco Oppini sia finita da tanti anni. Entrambi gli ex stanno vivendo importanti storie d’amore, di certo Franco Oppini ha un legame ben consolidato con l’astrologa Ada Alberti, sono infatti sono sposati dal 2003, ben 20 anni di matrimonio. Il legame tra Ada e Francesco è infatti speciale. Ma in breve tempo anche Fabio, l’attuale compagno di Alba Parietti, ha conquistato il commentatore sportivo.

Alba Parietti aveva già annunciato che ieri per la sua famiglia sarebbe stato un momento speciale, non solo per il compleanno di suo figlio ma anche perché presentando Fabio al suo ex marito avrebbe aggiunto un altro tassello importante alla loro storia. Il compagno ha già conosciuto quasi tutti gli ex della Parietti; lei stessa ha ammesso che la lista è lunga e con ognuno di loro è rimasta in ottimi rapporti. Ovvio che con Oppini il legame sia davvero speciale, 41 anni fa hanno avuto il loro unico figlio, la persona più importante per entrambi.

Nel noto locale romano ovviamente la serata è finita al karaoke con la famiglia Parietti – Oppini che si è scatenata al microfono coinvolgendo tutti i presenti; mentre Ada e Fabio riprendevano tutto.