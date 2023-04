Alba Parietti, l’amore per Fabio e cosa ha pensato quando sono morti i suoi genitori

Quando sono morti i suoi genitori Alba Parietti ha pensato che nessuno le avrebbe più voluto così bene e invece è arrivato Fabio

Alba Parietti aveva solo 36 anni quando suo padre è morto; è andato via troppo presto ma a Oggi è un altro giorno confida che il suo compagno, Fabio, gli ricorda suo padre. Non nell’aspetto, ma nel modo che ha di amarla, di proteggerla, di volerle bene. Quando Alba Parietti ha perso anche sua madre ha pensato che più nessuno le avrebbe voluto così bene, invece, la sua ultima storia d’amore le sta donando lo stesso amore che aveva suo padre per lei. “Quando sono morti i miei genitori, mio padre e mia madre, ho pensato che nessuno al mondo mi avrebbe voluto così bene, che nessuno si sarebbe più preso cura di me; perché mio figlio giustamente è figlio quindi il figlio non è come un genitore. Invece, Fabio riveste molto spesso il ruolo quasi da padre e mi vuole così tanto bene perché io vedo quando parlo delle mie cose, quando mi succede qualcosa di brutto, quando mi vede star male per qualcosa, cioè vedo la cura che si può avere per un figlio”.

Alba Parietti: “Fabio è protettivo come mio padre”

Nel suo compagno ha notato tante qualità che lo rendono così simile a suo padre. Una storia d’amore che continua a volare, per Alba Parietti è una seconda vita. A lui ha anche presentato i suoi ex compagni, quasi tutti, resta ancora da presentargli Franco Oppini, il padre di suo figlio, poi avrà quasi chiuso il cerchio. Alba ammette che la lista è un po’ lunga, che i suoi ex non sono pochi ma con tutti è in ottimi rapporti.

Serena Bortone non perde l’occasione di mostrare le immagini di Alba Parietti e Cristopher Lambert quando erano una coppia, quando erano insieme ovunque, in tv e tra le pagine del gossip. A Fabio non ha ancora presentato l’attore, ma prima o poi ci sarà anche questa presentazione.

Alba conosce invece le due ex mogli del suo compagno e con loro va anche molto d’accordo. Accanto alla sua poltrona a Oggi è un altro giorno ha il suo Leone d’oro, il premio alla carriera, ovviamente orgogliosa, può dire di avere tutto adesso dalla vita.