Alba Parietti: “Mi piaccio un casino, ho scelto bene il mio chirurgo”

Alba Parietti risponde alle critiche di chi dice che è rifatta. Sembra il suo monologo per Sanremo

Alba Parietti pubblica l’ennesima foto sui social mostrando la sua bellezza, quella con cui è nata ma che anche un bravo chirurgo le ha saputo regalare. Alba Parietti sul suo profilo Instagram ha provato a scrivere il suo monologo. Anche lei forse presa da Sanremo 2023 ma soprattutto così fiera della sua bellezza e di piacersi così tanto. Ha 61 anni, aggiunge anche i mesi, risponde a tutte le critiche in un colpo solo; abbatte soprattutto le donne che le dicono che è rifatta e invece sono loro quelle che cadono a pezzi e magari sono anche rifatte male. Il bilancio di Alba Parietti è molto positivo, sempre più forte del suo nuovo amore sente di avere tutto dalla sua parte. “Si mi piaccio e mi piaccio un casino, ho 61 anni e 7 mesi e somiglio all’ideale che avevo di me stessa 30 anni fa” commenta prendendo in prestito un famoso film di Almodovar, Tutto su mia madre.

Alba Parietti: “Accetta la tua età… ma io sono nata con un dono”

Le scrivono che dovrebbe accettare la sua età, che è rifatta e tanto altro. “Io sono nata con un dono che ho voluto conservare perché prezioso la bellezza , non mi sono mai stravolta , ho coltivato un dono e lo voglio mantenere più a lungo possibile …” poi la Parietti elenca tutto ciò che ha fatto nel lavoro e che l’ha resa una donna libera. Il suo sembra sempre più il monologo che avrebbe voluto portare a Sanremo.

“Un successo tangibile che mi permette di lavorare tanto e dopo 40 anni di televisione ai massimi livelli tutto questo da donna libera, indipendente senza scheletri e senza compromessi – e continua – Sono andata a letto solo con chi mi piaceva molto. Ho avuto amori importanti, passioni folli con uomini interessanti, geniali mai banali mai per interesse”.

Poi arriva la dichiarazione al suo attuale compagno e conclude rivolgendosi a chi la insulta. “Sono vecchia? Rifatta? E tutte le altre cattiverie che scrivete? Fiera dei miei anni , felice del mio amore e anche contenta del mio chirurgo . Nella vita per essere felici bisogna saper aspettare e scegliere bene. Il lavoro, o momenti , l’amore e il chirurgo. Fatelo anche voi , perché i commenti più acidi , velenosi li leggo da donne infelici e deluse dall’amore che criticano e giudicano il mio aspetto , con facce deturpate da chirurgia e trattamenti non altrettanto ben riusciti… Serve gusto estetico e intelligenza anche per cose futili che futili non sono. Perché costa caro essere autentiche nel saper sostenere la verità senza vergognarsene”.