Claudio Amendola e Francesca Neri: “Inevitabile la sofferenza” dopo 25 anni insieme

Claudio Amendola e il dolore immenso per l'addio di Francesca Neri

Dal 14 aprile su Canale 5 vedremo Claudio Amendola nella duplice veste di attore e regista nella fiction “Il Patriarca”. Un lavoro che arriva dopo una lunga carriera dove non manca qualche errore, un rimpianto. Un po’ come in amore perché dopo 25 anni insieme Claudio Amendola e Francesca Neri si sono lasciati, un addio per sempre ed è lui a parlarne al Corriere della Sera. Francesca Neri è sempre rimasta in silenzio, lei ancora più riservata di Amendola. Ma ci sono cose che Claudio non dice, non racconta tutto della fine del loro matrimonio, del dolore che adesso non c’è più ma è stato fortissimo. Un momento delicato, affrontato con il massimo della riservatezza e il grazie dell’attore va ancora una volta alla stampa, che ha rispettato quel momento. Si sono separati lo scorso ottobre, per Claudio Amendola è il secondo matrimonio che finisce, dopo quello con Marina Grande, la madre delle figlie Alessia e Giulia.

Claudio Amendola: “Inevitabile la sofferenza”

Non diranno mai fino in fondo cosa è accaduto, Claudio ribadisce che ci sono cose che terrà sempre dentro ma parla della sofferenza che non ha potuto evitare, così come della necessità di accettare che tra lui e Francesca Neri fosse tutto finito.

“Il dolore c’è stato, ma oggi non c’è più. Rimane il dispiacere di non essere riusciti ad andare fino in fondo e rispettare quello che per tanti anni ci siamo detti, ovvero il voler invecchiare insieme. Il resto rimane nella sfera più intima della mia vita e preferisco tenerlo molto, molto per me”. Volevano invecchiare insieme, dopo 25 anni e un figlio, Rocco, il desiderio era quello di stare insieme per sempre, lo è sempre stato ma poi qualcosa si è rotto e un po’ alla vola entrambi hanno dovuto accettarlo. Sembra sia stata Francesca a dire quel basta che forse Amendola non avrebbe mai detto.