Dopo le smentite Claudio Amendola e Francesca Neri in tribunale per il divorzio

Sarebbe arrivato il giorno del divorzio per Claudio Amendola e Francesca Neri: le ultime notizie

Qualche settimana fa, dopo la notizia del divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi, era trapelata anche la notizia relativa a una storica coppia romana in crisi. Si era parlato, questa estate, dell’imminente divorzio tra Claudio Amendola e Francesca Neri. I ben informati, raccontavano che in realtà i due erano già separati e che stavano per procedere con l’ufficialità del divorzio. Le tante voci, furono però smentite d Claudio Amendola che deciso di rilasciare alcune dichiarazioni per negare la crisi con la Neri. Oggi però è il Messaggero, a distanza di qualche settimana da quelle indiscrezioni, a riprendere la notizia, aggiungendo dettagli e spiegando che Francesca Neri e Claudio Amendola sono andati avanti con le pratiche di separazione, arrivando in tribunale.

E’ il Messaggero oggi a dare delle nuove informazioni sulla crisi della coppia che avrebbe deciso di divorziare. Stando a quanto si legge sulle pagine del quotidiano romano, Francesca Neri e Claudio Amendola, avrebbero raggiunto un accordo extragiudiziale con grande serenità e lo avrebbero depositato nelle cancellerie del Tribunale di Roma già dalla seconda settimana di ottobre. Un percorso quindi molto diverso da quello di Ilary Blasi e Francesco Totti che invece, questo famoso accordo, non lo avrebbero mai trovato.

Nessuna conferma ufficiale: Francesca Neri e Claudio Amendola hanno davvero divorziato?

Mancherebbe solo l’ufficialità da parte del giudice insomma, ma sarebbe ufficiale che Amendola e Francesca Neri non sono più una coppia. L’attore di fede giallorossa, per altro, ha avuto al suo fianco lo stesso legale di Francesco Totti, Antonio Conte, mentre la moglie in tribunale ha potuto contare sul sostegno di Paola Firggione. Quando nel mese di agosto era trapelata questa indiscrezione, Amendola, aveva smentito dicendo: “No vi prego, ma non scherziamo”. I due attori sono stati uniti nella fase più difficile del loro matrimonio, un lungo periodo durante il quale la Neri ha combattuto, senza uscire quasi mai di casa, contro la sua malattia. Solo nell’ultimo anno ha deciso di parlarne pubblicamente, dopo aver scritto anche un libro per raccontare la sua storia, senza mai smettere di ringraziare suo marito, per tutto quello che ha fatto per lei. Quasi impossibile pensare che, dopo tutto quello che insieme hanno affrontato, si sarebbero fatti la guerra. L’amore finisce, questo è chiaro, ma restano stima, affetto e rispetto.