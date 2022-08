Claudio Amendola parla per la prima volta dopo le voci sulla separazione da Francesca Neri

Claudio Amendola rompe il silenzio dopo le voci sulla separazione, il divorzio da Francesca Neri

Il silenzio di questi giorni di Claudio Amendola e Francesca Neri sulla fine del loro matrimonio aveva fatto supporre che la separazione fosse reale. La rivista Diva e Donna raccontava addirittura di divorzio in arrivo mentre altri hanno aggiunto che l’attore avesse già un’altra donna. Tutti questi pettegolezzi sull’addio tra Francesca Neri e Claudio Amendola e nessuna parola da parte dei diretti interessati sembravano una conferma. E’ l’attore romano a rompere il silenzio e dalle parole che dice immaginiamo la sua calma, la voce inconfondibile, il tono con cui smentisce tutto. I due attori stanno insieme da 25 anni ma perché ci hanno messo più giorni prima di smentire la separazione?

Claudio Amendola rompe il silenzio sulla separazione da Francesca Neri

“Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo” sono le parole che volevamo sentire e sono così semplici e dirette che sembrano vere, ci crediamo che Francesca e Claudio non si sono lasciati. La dichiarazione è di Amendola, sembra l’abbia rilasciata al settimanale Di Più ma è ovvio che attendiamo anche il seguito. Dopo tante chiacchiere non può terminare così. Ci chiediamo da dove sia nata la notizia del loro addio.

Una notizia che sembrava davvero assurda perché la coppia negli ultimi anni ha attraversato l’inferno, ha sofferto per la malattia di Francesca Neri senza mai dirsi addio, anche quando era lei a chiederlo perché vedeva suo marito in difficoltà, perché lui non sapeva cosa fare, c’erano gli inevitabili crolli, i litigi, le paure ma non si sono mai lasciati.

Dopo la separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi questa sarebbe stata davvero una pessima estate per l’amore e invece almeno una coppia non ha fatto alcun comunicato ufficiale per divorziare ma per dire di non inventare cose del genere, di non scherzare. Francesca Neri è rimasta in silenzio, per entrambi ha smentito lui.