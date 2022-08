Claudio Amendola ha un’altra donna? Con Francesca Neri sembra sia finita da mesi

E' tutto vero quello che si vocifera su Claudio Amendola e Francesca Neri? Lui ha un'altra donna?

Se anche Claudio Amendola e Francesca Neri si sono davvero lasciati questa estate 2022 è davvero pessima per l’amore. Dopo Ilary Blasi e Francesco Totti adesso è la separazione dei due attori a tenere banco. Dopo lo scoop di Diva e Donna che ha riferito del probabile addio tra Francesca Neri e Claudio Amendola adesso arriva anche Dagospia che aggiunge il seguito. Sembra che Amendola abbia già un’altra donna e che in realtà tra lui e la splendida Francesca Neri sia finita già da tre mesi. Davvero Claudio ha traslocato, ha detto addio all’amore più grande della sua vita? Nessuno dei due commenta, nessuno dei protagonisti smentisce la notizia e intanto spunta un’altra donna. Immaginiamo che se dovesse essere tutto vero non ci sia nessun tradimento ma che il nuovo amore sia arrivato solo dopo la separazione.

Claudio Amendola e Francesca Neri si sono separati?

Una separazione improvvisa quella tra la Neri e Amendola perché fino allo scorso autunno entrambi decantavano l’amore dell’altro, lui raccontava la forza della moglie nell’affrontare la malattia e poi parlarne al mondo in un libro perfetto. Lei spiegava che Claudio gli è rimasto accanto nonostante tutto e nel momento in cui tutti sarebbero scappati via. Nei momenti più bui, nel pieno della sofferenza accanto alla Neri lui c’era e Francesca sa benissimo che non era scontato.

“La storia d’amore tra Francesca Neri e Claudio Amendola era finita da tre mesi. Si vocifera che il cuore dell’attore batta per un’altra donna” scrive Dagospia e aggiunge così dei dettagli al gossip lanciato da Diva e Donna. Tutto sembra una conferma all’addio tra i due attori dopo 25 anni d’amore, un figlio e una passione che sembrava non dovesse mai finire. Cosa è successo tra Claudio e Francesca? Il loro legame è sempre apparso speciale, le follie fatte per amore, per stare insieme, per dedicare tutto all’altro.