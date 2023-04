Dagospia sgancia la bomba: Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, matrimonio finito

E' finito il matrimonio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli? Da Dagospia la bomba

Un po’ come era successo nel caso di Ilary Blasi e Francesco Totti, è sempre Dagospia a sganciare la bomba. E questa volta si parla di un’altra coppia sempre sotto ai riflettori. Sarebbe finito il matrimonio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Nonostante i due da mesi smentiscano le tante voci di una possibile crisi ( non ultima l’intervista al conduttore a Felicissima sera con Pio e Amedeo), a detta di Dagospia, questo matrimonio sarebbe ormai giunto al capolinea. La comunicazione ufficiale dovrebbe arrivare a breve. I due si sarebbero separati ma sarebbero anche in buoni rapporti. Lo testimonierebbe il fatto che Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, hanno trascorso anche le vacanze insieme. Ma quali sono i motivi della fine di questo matrimonio? Il conduttore, scherzando con Pio e Amedeo, si era detto felice del fatto che sua moglie, stesse lavorando anche in tv, in prima persona e non solo nell’organizzazione dei programmi. Con ironia aveva fatto capire che meno si vedevano, più la storia era felice…

Dagospia lancia la bomba : è finita tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis?

Si legge su Dagospia: “È arrivata al capolinea la storia tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Dopo 25 anni insieme e 3 figli, è finito l’amore ma non la stima e l’affetto. I due hanno passato le vacanze di Pasqua insieme al mare e daranno la comunicazione ufficiale della loro rottura, con ogni probabilità, a “Verissimo” da Silvia Toffanin nel fine settimana“. Dobbiamo quindi aspettarci di vedere una nuova puntata di Verissimo per conoscere i motivi della fine di questo matrimonio?

Sempre su Dagospia vengono citate alcune delle dichiarazioni che l’imprenditrice aveva fatto di recente. Si legge sul suto: “Le avvisaglie della fine della loro storia d’amore erano già palesi nelle recenti interviste rilasciate dalla Bruganelli: “Io e Paolo Bonolis viviamo in case separate. Non siamo una cosa sola ma due entità diverse che hanno scelto di vivere insieme e, ora che i figli sono più grandi, possono anche permettersi di riprendere in parte i propri spazi. Non ho mai sentito di esistere in funzione di un uomo…”. Nonostante queste dichiarazioni Sonia e Paolo avevano sempre e comunque smentito una possibile separazione. E’ successo dell’altro, c’è dell’altro?

Una cosa è certa, tra i due c’è sicuramente stima e un rapporto sereno, visto che Sonia Bruganelli sta anche lavorando al programma di Bonolis, Ciao Darwin. Per cui se anche questo matrimonio è realmente arrivato al capolinea, i rapporti tra Paolo e Sonia, non sono affatto tesi, anzi.