Martina Colombari confessa di avere avuto un’altra storia durante il matrimonio con Costacurta, lui ha fatto lo stesso

Martina Colombari confessa di avere tradito Billy Costacurta? Erano in crisi, lui ha fatto lo stesso

Martina Colombari e Billy Costacurta stanno insieme da 27 anni, si amano da sempre ma l’ex Miss Italia confessa che entrambi hanno avuto una storia extraconiugale. Un tradimento? Martina Colombari racconta di quel periodo alla rivista Oggi, parla della crisi che li ha allontanati e portati tra le braccia di altre persone. Oggi lei ha 47 anni e lui 56, hanno rischiato di perdersi per sempre. Billy Costacurta aveva smesso di corteggiarla, la Colombari non si sentiva più la regina di casa, usa proprio queste parole per far comprendere quello che era il suo stato d’animo qualche anno fa. Dopo 10 anni di matrimonio la coppia è andata in crisi, Achille era piccolo, oggi ha 18 anni, loro due hanno avuto una “distrazione”.

Martina Colombari svela la crisi con Billy Costacurta

“Dopo una decina d’anni che eravamo insieme. Fu una crepa vera, mi sentivo trascurata, non mi corteggiava più. Non ero più la regina di casa. Ci siamo allontanati ed entrambi abbiamo avuto un’altra storia. Poco più che un capriccio, una curiosità, alla fine ci siamo ritrovati”. Quindi, nessun tradimento, si erano lasciati, anche se il gossip non l’ha mai saputo.

Dopo quelle “distrazioni” l’ex calciatore ha capito quali fossero le sue mancanze. “Quando siamo tornati insieme, il mio trono era di nuovo lì. E c’è ancora. Ma anche tra noi c’è stata una evoluzione: se prima per un anniversario si riempiva la casa di palloncini rossi, ora ci basta trovare il modo di essere insieme, anche solo per quella sera, anche se il lavoro ci porterebbe altrove”.

Sono ripartiti ma dallo loro stessi, ognuno si prende cura prima di se stesso e poi della coppia, è l’equilibrio giusto per stare bene. “Amarsi di più fa amare meglio. Negli anni mi sono adattata ai gusti di Ale e lui ai miei. E abbiamo trovato un equilibrio”.

La Colombari fa degli esempi pratici: “lui si addormenta presto, io no. Se prima questo ci creava problemi, ora lo rispettiamo. Prima nessuno dei due partiva coi propri amici senza l’altro, ora ci sembra normale. Siamo abitudinari, cerchiamo di essere regolari. Ci prendiamo cura”.