Martina Colombari in bikini è sempre tra le più belle a Forte dei Marmi

Bellissima come sempre Martina Colombari, in bikini questa estate 2022 è a Forte dei Marmi

Che meraviglia Martina Colombari in spiaggia, anche questa estate 2022 lei in bikini è da ammirare. La sua bellezza, ha raccontato l’ex reginetta, le ha però procurato dei problemi, in passato molti si fermavano solo a quello pensando che non avesse altro da dare, solo con il tempo è riuscita a dimostrare il suo talento. Non è solo per la bellezza che Martina Colombari è da ammirare in costume sulla spiaggia di Forte dei Marmi ma per la costanza che ha sempre avuto nell’allenarsi. Non si è mai fermata e si vede, sempre pronta per un lavoro ma anche pronta ad ascoltare le esigenze del suo corpo. E’ stata eletta Miss Italia nel 1991 e 31 anni dopo è sempre tra le più belle.

Martina Colombari in bikini ma sempre con Billy Costacurta

Ha costruito molto nella sua vita e non solo nel lavoro. Martina Colombari e Billy Costacurta sono sposati da 18 anni, da poco hanno festeggiato il loro matrimonio, sempre pronti a sostenersi e a scoprirsi innamorati. Di recente Martina ha anche festeggiato il suo compleanno; è stato suo figlio Achille a sorprenderla con un regalo meraviglioso, i fuochi d’artificio in spiaggia, un pensiero che l’ha emozionata. Con Achille l’ex Miss Italia e l’ex calciatore hanno dovuto superare qualche difficoltà. Durante la pandemia non è stato semplice.

La Colombari adesso si gode il mare, adora l’estate, adora il sole e i bagni in mare, fare sport sulla spiaggia. Questa è la sua stagione e si sposata dalla riviera romagnola alla Versilia, spesso inseguita dai paparazzi. L’11 luglio ha spento le sue 47 candeline ma davvero non dimostra questa età. L’amore per Costacurta è scoccato nel 1996 ma sulla spiaggia di Forte dei Marmi sembrano sempre e ancora due ragazzini innamorati, felici di condividere tutto.