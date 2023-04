Il matrimonio di Fabio Fulco in Costiera Amalfitana, con una cerimonia molto romantica

Fabio Fulco annuncia la data del matrimonio, il luogo e i dettagli romantici

Fabio Fulco è felice, sta per sposarsi, un matrimonio già annunciato e così tanto desiderato ma che finalmente arriva. Fabio Fulco e Veronica Papa si sposano, tutto è quasi pronto per le nozze, insieme svelano la data e la gioia è immensa. L’attore si sposa a 52 anni, non era scontato che questo momento arrivasse perché la delusione per la fine della storia con Cristina Chiabotto l’ha fatto soffrire tanto e poi perché nella vita non si può mai sapere cosa accade. Nel 2021 Fabio Fulco è diventato papà della piccola Agnes e oggi tra le pagine del settimanale Chi racconta tutta la felicità della sua nuova vita, la sua vera nuova vita, il suo vero amore.

Fabio Fulco e gli errori commessi nel passato

“Sono il papà, compagno, nonché futuro marito più felice del mondo. E p oi sposarsi a 52 anni non è scontato, poteva anche non succedere. Se oggi sono qui lo devo anche agli errori commessi in passato. Gli errori sono la somma della nostra felicità. E io sono felice”. E’ un altro sogno che si realizza, dopo la nascita della figlia. L’attore si sarebbe sposato anche il giorno in cui è nata la sua bambina, avrebbe detto quel sì che sogna da sempre in una piccola chiesetta. Invece, hanno fatto tutto nel modo giusto.

“Il nostro sogno era sposarci in Costiera Amalfitana e prima c’erano la burocrazia, il corso prematrimoniale… Insomma, ci voleva un anno circa. Così è stato” li attende una cerimonia molto romantica, la funzione in chiesa è ciò che conta di più per entrambi. “Sarà magica e condita con frasi che racconteranno la nostra storia. Insomma, per me il matrimonio è il rito religioso. Il resto è soltanto contorno. Il momento più bello? Quando nostra figlia Agnes porterà in chiesa le fedi nunziali. Potrei davvero svenire”.

La coppia ha un altro desiderio, quello di allargare la famiglia, di avere un altro figlio. Occuparsi della piccola Agnes non li ha allontanati, non ha sminuito il loro legame. Poi una stoccata che sembra diretta alla sua storica ex, Cristina Chiabotto: “Solo vicino ai 50 anni ho scoperto l’amore. All’inizio avevo un po’ di timore, poi l’amore ha spazzato via ogni timore”.