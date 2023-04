Ida è stata tradita da Alessandro? Riccardo Mormora, Vicinanza risponde e la Platano nicchia

Alessandro ha davvero tradito Ida Platano? Il gossip corre come le frecciate di Riccardo dai social

Che cosa sta succedendo tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza? I due da qualche tempo non si vedono insieme e la parrucchiera, sta trascorrendo questo sabato di ponte nel suo salone di bellezza a Brescia, senza incontrare, almeno per ora, il suo fidanzato. Nessuna dedica social, a quanto pare e un po’ di freddezza, dicono i fan della coppia nata nello studio di Uomini e Donne. Un chiacchiericcio, che si è fatto ancora più gossipparo nelle ultime ore, dopo alcune frecciate che sono arrivate da Riccardo Guarnieri; delle frasi che ovviamente potrebbero essere per chiunque, è chiaro, ma che per molti fan di Uomini e Donne, sembrerebbero essere indirizzate proprio ad Alessandro. Tra l’altro, il Vicinanza, sembra aver persino risposto a suo modo sui social, mentre la sola a non dire nulla, almeno per ora, è proprio Ida che si è mostrata impegnatissima nel suo lavoro e con poca voglia di parlare di questa situazione. Una scelta precisa o non vuole dire nulla perchè ci sarebbe molto da dire?

La frecciata di Riccardo era per Alessandro?

Non dimentichiamoci che l’ultima volta in cui nello studio di Uomini e Donne si è parlato per giorni di una storia instagram di Riccardo, il tarantino ha detto che era stata messa per caso, senza nessun riferimento. E’ successo anche questa volta? Riccardo ha condiviso un post che recita: “Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni re sul suo trono e ogni pagliaccio nel suo circo!”. Nessun tag ovviamente, nessun nome ma tanti fan di Uomini e Donne hanno pensato che queste parole, siano di certo rivolte al Vicinanza. Il motivo sarebbe chiaro: Riccardo avrebbe scoperto di un tradimento. Ida Platano sarebbe stata tradita dal suo fidanzato, da qui la definizione di pagliaccio. Ma sarà vero?

La risposta di Vicinanza alle parole di Riccardo

E sembra essere una risposta alla storia di Riccardo, quella di Alessandro che condivide una sorta di decalogo di comportamenti e di cose giuste da fare o da non fare. Difficile comprendere che cosa stia accadendo ma sono in tanti a pensare che qualcosa sia accaduto tra Ida e Alessandro. Dobbiamo aspettarci delle novità dai social oppure Ida e Alessandro torneranno nello studio di Uomini e Donne per regalare altre pagine di questa soap?