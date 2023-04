Oriana e Daniele inseparabili: amore a gonfie vele felicità anche a Madrid

Sono inseparabili Daniele dal Moro e Oriana Marzoli e la loro storia d'amore procede a gonfie vele

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 7, hanno finalmente dato il via alla loro storia d’amore. La coppia, che si è formata all’interno del reality show, sta trascorrendo del tempo insieme lontano dalle telecamere e dagli occhi indiscreti, e sembra che la loro relazione proceda alla grande. Contro le malelingue che avevano pensato che per gli #oriele, non ci sarebbe stato futuro fuori dal programma di Canale 5 e invece…Dopo qualche settimana di tour tra Roma-Milano e Verona, i due ex vipponi sono partiti alla volta della Spagna.

Oriana e Daniele inseparabili: amore a gonfie vele

Daniele e Oriana non si sono mai praticamente separati dalla fine del programma, con grande gioia dei loro fan, che non hanno mai smesso di supportarli e sostenerli. E se questo non bastasse, la coppia ha appena vissuto un momento molto importante nella loro relazione. Oriana Marzoli, infatti, è tornata nella sua casa di Madrid, dove ha riabbracciato la sua famiglia e i suoi amici. E ovviamente anche il suo amatissimo cane, che le è mancato moltissimo in questi mesi ma che l’ha aspettata con amore. A volare in Spagna con lei è stato proprio Daniele, che per la prima volta ha avuto la possibilità di conoscere le persone più vicine e care alla sua fidanzata.

La coppia si è mostrata felice e complice sui social, e sembra che al momento non ci siano grossi problemi tra loro. Daniele e Oriana si mostrano felici e sereni e sembra che senza telecamere, il sentimento che provavano nella casa, abbia avuto modo di sbocciare. Daniele ha accompagnato Oriana in tutte le sue serate e adesso anche a Madrid dove la bella Marzoli ha dei nuovi impegni di lavoro.

Daniele e Oriana pronti anche per Temptation Island?

Nelle ultime settimane si è anche parlato di una possibile partecipazione di Daniele e Oriana a Temptation Island, anche perchè il Dal moro è di casa su Canale 5. Proprio Oriana, in un’intervista recente, ha parlato della loro relazione e della possibilità di partecipare a Temptation Island insieme chiarendo la situazione:

“Adesso stiamo vivendo questa cosa insieme e siamo curiosi entrambi di sapere cosa accadrà. Al momento va tutto bene. Con Daniele sto molto bene, mi tramette la calma di cui ogni tanto ho bisogno. Le piccole liti ci sono sempre, è normale, ma stiamo bene” ha detto la spagnola. E sul programma di Maria de Filippi: “Una partecipazione a Temptation Island? Abbiamo appena terminato questo percorso e devo ancora realizzare di essere uscita dalla Casa, ma chi lo sa… io non mi precludo nulla, anche se al momento non ho progetti per l’immediato futuro”, ha dichiarato Oriana.

La coppia sembra quindi essere molto unita e felice insieme, e i fan non vedono l’ora di vedere cosa riserverà loro il futuro. Chissà che non si possa presto parlare di una nuova avventura televisiva per Daniele e Oriana. Ma potrebbe non essere Temptation visto che almeno per ora, le coppie che sono state “provinate” dovrebbero essere tutte coppie nip.