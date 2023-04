Aurora Ramazzotti svela chi c’era in clinica con lei quando è nato Cesare

C'erano tutti nella clinica in Svizzera quando è nato il figlio di Aurora Ramazzotti

A un mese dalla nascita del figlio Aurora Ramazzotti svela chi c’era in clinica con lei. C’erano tutti in quei giorni, perché la figlia di Eros e Michelle Hunziker è stata più giorni in clinica, anche prima del parto. Non aveva mai mostrato altri se non Goffredo Cerza ed era ovvio che con lei ci fosse mamma Michelle. Per festeggiare il suo primo mese da mamma Aurora Ramazzotti ha pubblicato sui social le foto scattate prima del parto e ci sono tutti. Ci sono Michelle, Eros Ramazzotti, i genitori di Goffredo Cerza e c’è anche Sara Daniele, l’amica che per lei è come una sorella. Sono scatti bellissimi, ci sono i volti sorridenti e stanchi, c’è Goffredo che è sempre rimasto con lei, ogni istante, che ha coccolato Aurora e poi il piccolo Cesare. Sono immagini che emozionano.

In clinica con Aurora Ramazzotti c’era anche papà Eros

Era un momento troppo importante per non viverlo tutti insieme. Bellissimi Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti seduti accanto alla primogenita, felici di diventare nonni. Goffredo è il più emozionato di tutti, che tenero quando accarezza il pancione di Aurora durante le contrazioni.

La giovane mammina ha confidato che ha avuto un parto complicato ma non ha ancora raccontato nulla. Lo farà prima i poi ma adesso si gode l’inizio di un nuovo meraviglioso periodo. Cesare Augusto ha appena compiuto un mese, Aurora Ramazzotti si è ripresa e l’abbiamo anche già vista al primo concerto con Goffredo, la prima uscita senza il figlio. Chi sarà rimasto a casa con il piccolino? E’ molto probabile che con Cesare ci fosse la nonna. Michelle Hunziker corre subito quando il suo piccolino la chiama e con lei quando può arriva anche Eros Ramazzotti.

“C’erano tutti” scrive Aurora svelando che in clinica in Svizzera non c’era solo Michelle ma davvero tutti. Ha scelto di far nascere il suo piccole Cesare nella stessa struttura dove è nata lei e do ve è nata la sua mamma. Si sta riprendendo anche la sua forma fisica, ma con calma, senza esagerare, appena potrà tornare ad allenarsi ma non davvero nessuna fretta.