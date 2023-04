Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti insieme per la prima foto con Cesare

Quanto amore nella foto dei nonni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti che di Cesare svelano una cosa importante

Eros Ramazzotti ha finalmente conosciuto il piccolo Cesare mentre Michelle Hunziker è da settimane che lo coccola tra le sue braccia. Hanno però voluto attendere una foto speciale per mostrare tutto il loro amore al nipotino. Eros e Michelle insieme posano per lo scatto più bello, sono i nonni più felici al mondo, la loro Aurora è diventata mamma e anche se loro sono una ex coppia l’amore resta intatto. E’ un amore diverso e adesso è da dividere anche per il nipotino. E’ la prima foto di Michelle Hunziker con suo nipote ed è meraviglioso che abbia atteso l’arrivo di Eros Ramazzotti per regalare a tutti uno dei loro momenti più belli.

Michelle Hunziker: “Quando Cesare l’imperatore chiama noi corriamo”

Eros Ramazzotti in versione nonno è di una dolcezza disarmante, lo è sempre con i suoi tre figli ma con Cesare è tutto amplificato e poi è tutto da condividere con Michelle. L’affetto e la complicità tra il cantante e la showgirl sono evidenti, lo scatto pubblicato è così tenero.

Evidentemente sono a casa di Aurora Ramazzotti, perché se Cesare chiama loro corrono forse Aurora e Goffredo avevano bisogno di aiuto. Forse non è nemmeno la prima volta che Eros tiene tra le braccia suo nipote ma in ogni caso è tutto così perfetto.

Tra pochi giorni il piccolo Cesare Cerza compirà il suo primo mese di vita ma deve avere già ben chiaro chi lo coccolerà più di tutti. Michelle abbraccia l’ex marito che stringe tra le sue braccia forti il suo primo nipote. Forse è Aurora a scattare la foto che la fa emozionare. I fan ringraziano per questa immagine, per avere mostrato a tutti un momento così bello. Tanti anche gli amici vip che fanno gli auguri ai nonni, che si congratulano per l’esempio che danno, per la bellezza del loro legame. Una famiglia dove i divorzi sono numerosi ma che continua ad amare, sempre.

I nonni lo raccontano sempre che i nipoti sono più cari dei figli, che con loro c’è solo la necessità di coccolarli e nessuna responsabilità, perché quella spetta ai genitori. Per Eros e Michelle il loro nipotino è un imperatore, nessun al di sopra di Cesare.