Eros Ramazzotti a casa di Aurora, è dolcissimo il regalo per figlia e nipote

Aurora Ramazzotti mostra il regalo di nonno Eros: "Mi pensa nei suoi viaggi"

E’ il più dolce tra tutti il regalo che Eros Ramazzotti ha fatto a sua figlia Aurora, dolce in tutti i sensi. Nonno Eros è a casa della sua primogenita, non si sa se è la prima volta che vede il nipote, il piccolo Cesare. Difficile che in queste settimane non si siano già incontrati e infatti Aurora Ramazzotti non racconta di tenere presentazioni e primi incontri tra nonno e nipotino ma mostra il regalo che le ha portato il papà. Il cantante è in giro con il suo tour, passa da un concerto all’altro, nelle sue canzoni non dimenticate mai il suo primo amore, la sua Aury, e tornando a casa da lei le ha portato una cosa che la dolce mammina adora.

Aurora Ramazzotti mostra il regalo di nonno Eros

Eros Ramazzotti è da sempre molto riservato, anche se da quando ha ufficializzato la sua nuova e importante storia d’amore con Dalila Gelsomino l’abbiamo visto più volte nelle storie Instagram e tra le pagine delle riviste di gossip, per niente infastidito dalla presenza dei paparazzi.

Ma è una fotografia davvero speciale quella che la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti pubblica tra le sue storie Instagram. Tra pochissimo festeggerà il primo mese del suo bebè e il regalo del nonno è perfetto. Una torta sacher originale, una vera torta viennese, non una di quelle pur golose ma che troviamo nelle varie pasticcerie. Aurora ne va matta e felice scrive: “Eros Ramazzotti mi pensa nei suoi viaggi”. Ancora una volta il cantante ha fatto centro, da sempre attento a sua figlia, alle sue esigenze, a tutto ciò che la riguarda. Il loro rapporto è speciale.

Per Michelle ed Eros lei è stata a lungo l’unica figlia, coccolata da entrambi, anche se come ha più volte confidato non sono mancati i momenti difficili.

Oggi è tutto perfetto tra loro tre; oggi che la Hunziker e Ramazzotti sono diventati nonni sono una famiglia speciale. Nessun dettaglio invece sull’incontro tra nonno e nipote, sul regalo di Eros per il piccolo Cesare.