Eros Ramazzotti e Dalila nella tenuta del cantante: le presentazioni ufficiali, le foto

Eros Ramazzotti ha portato Dalila Gelsomino, la sua nuova fidanzata, nella tenuta in Franciacorta

Presentazioni ufficiali per Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino. Il cantante ha portato la sua fidanzata nella sua tenuta in Franciacorta. Lì c’è il rifugio di Eros Ramazzotti, è il luogo che adora più di tutte le altre case e i posti in giro per il mondo. E’ la rivista Chi a pubblicare le foto della coppia mentre passeggia tra le vigne, si lascia andare alle coccole e alle risate insieme. Complici e innamorati, Eros Ramazzotti e la sua nuova compagna sembrano fare davvero sul serio. Eros ha sempre smentito altre storie, si è sempre arrabbiato quando il gossip ha mostrato le sue foto in compagnia di altre donne. Ha sempre detto che il suo primo dovere era proteggere i figli e che se fosse arrivata la storia giusta avrebbe pensato lui alle presentazioni. Eros Ramazzotti ha mantenuto la promessa, fatte le presentazioni in famiglia sono arrivate anche quelle sui social e adesso Eros e Dalila sono anche tra le pagine del settimanale Chi.

Eros Ramazzotti torna a ridere con Dalila Gelsomino

Due matrimoni finiti, tre figli e adesso Eros è di nuovo felice. Forse questa volta non si sposerà, anche se è davvero troppo presto per dirlo. Intanto, ci sono le foto tra le viti a Erbusco, i baci come due ragazzini al primo incontro, lei che si nasconde sotto un cappello di lana, Eros che cerca di non mostrarsi ma il cappuccio della felpa non basta. Per niente infastiditi dai paparazzi ridono ancora.

Stesso stile nel vestire, anche lei segue Eros con i suoi jeans, le sneakers e la voglia di girare il mondo. Durante le quattro serate milanesi del suo tour mondiale lei era sempre lì, in prima fila, sotto il palco, dietro le quinte, nel camerino, sempre accanto a lui che l’ha ricambiata con un bacio tra la folla. “Una storia importante, un’emozione per sempre, la volta che non sbaglio più” i versi famosi di Eros Ramazzotti che adesso dedica alla sua Dalila, adesso che è diventato nonno e che tante emozioni di certo gli daranno modo di emozionare ancora, di scrivere nuovi brani.