Eros Ramazzotti e Dalila, questa volta è la fidanzata a pubblicare le foto del loro amore

Belli e innamoratissimi Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino, sono sempre insieme

Da Barcellona a Firenze e pronti a continuare a girare fino a fine agosto Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino sono sempre insieme. Insieme per la tournée di Eros, insieme per amore, quello che li lega da non molti mesi. Sembra che tra Eros Ramazzotti e la sua fidanzata la storia sia esplosa lo scorso ottobre o forse sono semplicemente stati bravissimi a tenere tutto nascosto. Il cantautore romano, che è appena diventato nonno di Cesare, ha voglia di dirlo a tutti che è innamorato, che per la terza volta crede in un grande amore, anche se di recente ha ammesso che sarà per sempre Michelle Hunziker la donna che amato di più. Magari Dalila Gelsomino sarà capace di fargli cambiare idea, intanto si amano ed è evidente che insieme sono molto felici. Dopo la prima foto di coppia con cui Eros Ramazzotti ha ufficializzato la storia con la sua nuova compagna adesso è Dalila a raccontare il loro amore.

La fidanzata di Eros Ramazzotti sempre in viaggio con lui

E’ un po’ come faceva Marica Pellegrinelli fino a quando i figli erano molto piccoli e non frequentavano ancora la scuola; erano sempre insieme. Adesso accanto a Ramazzotti c’è la splendida Dalila che scrive: “Storie di sbalzi climatici, fusi orari, aeroporti e amore” è la sua nuova vita accanto ad Eros ed è una vita che adora.

Lui è impegnato con il suo tour Battiti infiniti, gira il mondo. 59 anni Eros, 34 anni la Gelsomino, ben 25 anni di differenza ma come sempre nessuno dei due lo nota. Concerti, cene in albergo e pause pranzo al ristorante, continui spostamenti, viaggi e tante risate. E’ sempre Dalila a mostrare anche gli scherzi del suo compagno, la voglia che hanno di divertirsi come due bambini, di giocare, di amarsi. Sono complici e si vede, anche quando Eros prende un ciuffo di capelli della sua Dalila e li usa come baffi. Smorfie dolcissime poi ancora viaggi. Adesso sono in Italia, forse ancora insieme ma non si sa se Ramazzotti ha già fatto le presentazioni in famiglia, immaginiamo di sì altrimenti non avrebbe reso pubblico il loro amore. Quindi, Dalila presto potrebbe incontrare anche il piccolo Cesare.