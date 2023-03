Eros Ramazzotti, arriva la prima foto da nonno

Finalmente Eros Ramazzotti dà il benvenuto sui social al suo nipotino

Eros Ramazzotti è diventato nonno ieri ma a differenza di Michelle Hunziker solo adesso ha pubblicato la sua prima foto da nonno, la prima foto del nipotino, il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Michelle ha atteso solo il post di Aurora e Goffredo prima di dare il suo benvenuto al mondo all’ometto che la sta rendendo la donna e nonna più felice al mondo. Ad Eros i social non sono mai piaciuti molto, anche se di recente ha pubblicato delle storie per ufficializzare la sua nuova storia d’amore. Il piccolo Cesare Cerza è nato, qualcuno si aspettava che il piccolo potesse chiamarsi Eros ma Aurora non ha mai detto nulla del genero. Eros Ramazzotti è emozionato, anche lui pubblica la manina del suo nipotino, del suo Cesare, e il messaggio è come sempre importante.

Eros Ramazzotti nonno, le sue prime emozioni

La foto tenerissima con il piccolo Cerza che ha il suo braccialetto, quel braccialetto che ieri Aurora e Goffredo hanno mostrato orgoglioso: papà di Cesare e mamma di Cesare. La data di nascita, l’orario e Aury ha già svelato il segno zodiacale di suo figlio.

Dolci parole quelle che Eros Ramazzotti ha dedicato al nipote appena nato ma anche importanti: “La vita è meravigliosa nonostante tutto. Benvenuto Cesare, il futuro è nelle tue mani”. Non è la prima volta che il cantautore romano si sofferma sul quanto sia difficile il presente e quanto sarà ancora più complicato il futuro. Si rivolge ai giovani e anche il piccolo Cesare un giorno leggerà le sue parole: “Il futuro è nelle tue mani”.

Grandi emozioni per Eros e Michelle e sarà bello vederli insieme da nonni, nessun ritorno di fiamma tra loro, da un po’ di tempo Ramazzotti è di nuovo innamorato e non della sua ex moglie. Di recente la Hunziker ha dovuto anche affrontare un problemino in famiglia: dopo la sua battuta ironica sui rapporti intimi tra lei ed Eros dopo il divorzio ha dovuto spiegare che stava scherzando.

Poi c’è il suo tour e di certo dai palchi in giro per il mondo avrà sempre una dedica da fare a sua figlia, la primogenita, e al suo primo nipotino, Cesare.