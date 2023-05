Melissa Satta, dal romanticismo alla cena sempre presto racconta tutto su Matteo Berrettini

Melissa Satta per la prima volta racconta tutto sull'amore che la lega a Matteo Berrettini

Melissa Satta per la prima volta racconta della sua storia d’amore con Matteo Berrettini ed è evidente che non è solo una storia importante che rende felici entrambi ma che coinvolge le famiglie di entrambi. Si sono conosciuti a una cena di amici comuni, un grande classico, Melissa Satta torna a qui momenti mentre risponde a Vanity Fair. Si sono parlati, si sono scambiati i numeri di telefono e da quel momento hanno iniziato a sentirsi. Dovevano ripartire entrambi, lei per lavoro, lui perché vive a Mintecarlo. Sono arrivate le mille chat su Whatsapp e hanno iniziato a capire che avevano sempre voglia di rivedersi, di stare insieme. Cene, karaoke e divertimento semplice, Melissa Satta stupisce tutti, si definisce tedesca, con o senza Matteo Berrettini si cena alle 19, alle 21 il figlio Maddox va a letto, alle 22 ci va anche lei per vedere un film.

Melissa Satta e il romanticismo di Matteo Berrettini

La Satta non esce di sera durante la settimana. Ad uno sportivo non può che fare piacere. Il romanticismo fa piacere ad entrambi, la Satta lo adora non solo per le rose ma anche per il caffè che le prepara al mattino.Le presentazioni in famiglia ci sono già state. Berrettini ha incontrato la mamma di Melissa e lei i suoi genitori. Ovviamente anche Maddox conosce il tennista che ha fatto innamorare la sua bellissima mamma. “La base del nostro rapporto è la totale sincerità, parliamo di tutto, mio figlio fa parte a 360 gradi della mia vita, quindi non trovo sia giusto nascondergli le cose”.

10 anni di differenza, Melissa Satta ha 37 anni, è stata sposata e ha un figlio. Matteo Berrettini ha 27 anni e nessun carico famigliare, ma la risposta della conduttrice e modella è perfetta: “Certo ho un bagaglio di esperienze importanti, ma anche lui ha un grande bagaglio di responsabilità. Ci sono uomini di 50 anni, garantisco, che non sanno che cosa sia un impegno. Essere un tennista a quel livello è una vita di sacrifici, io non lo sapevo e ho anche letto Open di André Agassi per capirlo”.