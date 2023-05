The Ferragnez 2: c’è anche la crisi di Chiara e Federico nella serie

Il trailer di The Ferragnez 2 anticipa alcuni temi della seconda stagione e si parlerà anche della crisi tra Chiara e Federico

Tutto pronto per l’uscita della seconda stagione di The Ferragnez. Prontissimi anche i fan di Chiara Ferragni e Federico, che non vedono l’ora di seguire i nuovi episodi di The Ferragnez 2. Oggi la bella influencer e imprenditrice digitale ha postato sui suoi canali social, le prime immagini del trailer della serie che sarà disponibile in streaming su Prime Video. E i più curiosi di certo avranno notato che nel trailer, si vedono anche un paio di momenti in cui Federico e Chiara, parlano del loro rapporto. Anche in questa seconda stagione infatti, i Ferragnez, si mostrano mentre sono insieme agli incontri dall’analista per la terapia di coppia.

The Ferragnez 2: si parla anche della crisi tra Chiara e Federico

Come si può vedere nelle prime immagini di questa seconda stagione di The Ferragnez, Fedez e Chiara Ferragni si mostreranno anche nei momenti più difficili. Le anticipazioni mostrano i momenti di sconforto di Chiara, in lacrime, prima dell’operazione di Fedez, quando avevano scoperto che c’era un tumore da sconfiggere. E poi si vedono i due dal terapista, con Federico che ammette di aver perso la bussola. Tanti frame che anticipano quello che vedremo in The Ferragnez 2 e che ci lasciano capire che si parlerà anche di un argomento scottante, che ha tenuto banco per giorni su tutti i siti di informazione. La presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni dopo Sanremo. Nelle anticipazioni si sente dire a Federico: “Noi non siamo in crisi, non siamo mai stati più uniti di così”.

Con i nuovi episodi di The Ferragnez, scopriremo finalmente tutto quello che è successo davvero durante e dopo Sanremo? A proposito del Festival, ci saranno anche degli episodi speciali in arrivo in estate. Per cui non ci resta che aspettare, anche perchè vedremo persino Fedez ballerino. Per superare i momenti difficili Chiara e Federico, hanno anche preso lezioni di ballo? Appuntamento al 18 maggio con le prime puntate di The Ferragnez 2 su Prime Video.

Le parole di Chiara Ferragnez sui social

Il trailer ufficiale della nuova stagione di #TheFerragnezLaSerie è fuor. L’anno passato è stato stupendo ma anche impegnativo da un punto di vista umano e professionale e non vediamo l’ora di potervi mostrare tante esperienze inedite, conversazioni emozionanti e momenti divertenti con la famiglia 🥹 Le prime 4 puntate saranno disponibili il 18 maggio poi ce ne saranno altre 3 il 25 maggio e dopo l’estate quella speciale sul festival Sanremo.. tutto su Prime Video.

The Ferragnez 2 il trailer ufficiale

Ed ecco il video