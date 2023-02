Chiara Ferragni ha portato Fedez dall’avvocato: i Ferragnez si separano davvero?

Sta succedendo davvero? Chiara Ferragni e Fedez si separano? I Ferragnez dall'avvocato come mostra la foto?

Le foto di Chiara Ferragni e Fedez pubblicate da Whoopsee sembrano avere una spiegazione negativa: i Ferragnez stavano andando dall’avvocato, si separano? Gli esperti di gossip non scartano l’ipotesi, da Amedeo Venza a Deianira Marzano le segnalazioni arrivano una dopo l’altra. Dopo aver visto le foto di Chiara Ferragni e Fedez scattate ieri al centro di Milano mentre entravano in un portone che non era quello della loro casa, c’è chi spiega che in quel palazzo c’è un noto studio legale che ha tra i clienti ha molti personaggi famosi. Deianira Marzano si rifiuta di credere una cosa del genere, che i Ferragnez stiano per separarsi, ma riporta il pettegolezzo della crisi ormai insuperabile. Anche Amedeo Venza mostra quelle foto che a molti avevano fatto sperare che tutto fosse sereno per la Ferragni e Federico. Anche Venza ha ricevuto una segnalazione di chi conosce bene quel portone, confermando che lì c’è un noto studio legale.

Chiara Ferragni e Fedez si separano dopo Sanremo 2023?

E’ il silenzio social che continua e fa immaginare che davvero sia crisi nera per i Ferragnez. Tra le tante storie pubblicate oggi da Chiara Ferragni c’è anche il piccolo Leone che prende lezioni di tennis e a incitarlo c’è solo la sua mamma. E’ tutto così strano mentre c’è chi pensa che a marzo è prevista la seconda edizione della serie The Ferragnez e che tutta questa storia potrebbe essere solo promozione e materiale da mostrare. Possibile che la coppia stia facendo una cosa del genere?

Le foto di Chiara Ferragni e Fedez mentre entrano in quel portone non mostrano una coppia che sta per festeggiare San Valentino, sono gelidi tra loro. Poi c’è il racconto della guardia del corpo che davanti al camerino della Ferragni a Sanremo avrebbe ricevuto l’ordine dalla co-conduttrice di non fare entrare suo marito. Sta davvero succedendo tutto questo?

Amedeo Venza sottolinea che Fedez forse ha davvero citofonato lo studio legale per entrare nel palazzo. “Dove c’è la luce rossa lì c’è uno studio legale”. Attendiamo il seguito ma è davvero assurdo che adesso tutta l’attenzione dopo il festival si sposti su questo.